Infierno en Reynosa... Se desatan balaceras, incendios y bloqueos por captura del ‘Metro 9’, líder del Cártel del Golfo

Bloqueos, incendios y balaceras se reportaron en distintos puntos de la ciudad, mientras autoridades federales y estatales desplegaban operativos para contener la situación. La reacción, de acuerdo con la Vocería de Seguridad Pública, ocurrió tras la captura de un “objetivo prioritario”, lo que generó actos coordinados de violencia.

La madrugada y mañana del 27 de abril dejó una escena marcada por el caos en el norte del país. La detención de Alexandro “B”, alias “Metro 9” , presunto líder del Cártel del Golfo , detonó una serie de hechos violentos que transformaron la rutina en Reynosa, Tamaulipas , en cuestión de horas.

“Se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos”, informó la dependencia, que confirmó la intervención inmediata de fuerzas de seguridad para restablecer el orden y garantizar la integridad de la población.

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por reportes constantes de detonaciones en colonias como Las Fuentes , Hacienda Las Fuentes , Centro y Virreyes , entre otras. La violencia no se concentró en un solo punto, sino que se dispersó en distintos sectores, generando incertidumbre entre los habitantes.

Uno de los episodios más visibles fue el incendio de un taller mecánico en la colonia San Ricardo, donde también se registraron daños a patrullas de la Guardia Estatal. A esto se sumaron bloqueos en vialidades clave, como la carretera Ribereña, que complicaron la movilidad en la región.

Las cámaras del sistema de vigilancia también fueron blanco de ataques. La destrucción de equipos del C5 y la quema de llantas en avenidas principales evidenciaron una estrategia para dificultar la respuesta de las autoridades.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Ante la escalada de violencia, el Gabinete de Seguridad Federal coordinó acciones con corporaciones estatales para contener los hechos. El objetivo inmediato fue restablecer la circulación y reducir los riesgos para la población.

Según la Vocería de Seguridad, el trabajo conjunto permitió atender las situaciones de riesgo de manera oportuna. Sin embargo, la magnitud de los eventos obligó a mantener un despliegue constante en distintos puntos de la ciudad.

La detención de “Metro 9” se posiciona como el detonante central de estos hechos. Su captura, realizada en Reynosa, formó parte de un operativo enfocado en debilitar estructuras del crimen organizado en la región fronteriza.

IMPACTO EN LA VIDA COTIDIANA

Más allá de los operativos y enfrentamientos, la violencia tuvo efectos inmediatos en la vida diaria. Autoridades educativas confirmaron la suspensión de clases en municipios como Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz, como medida preventiva.

El cierre de escuelas refleja el nivel de riesgo percibido durante las primeras horas del día. Para muchas familias, la prioridad fue resguardarse ante la incertidumbre generada por los reportes de violencia.

La jornada dejó en evidencia la fragilidad de la seguridad en contextos donde la captura de figuras clave del crimen organizado puede desencadenar reacciones inmediatas y coordinadas.