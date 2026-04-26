¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica

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/ 26 abril 2026
    ¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
    Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez. Foto: Diario AS

Usuarios en redes sociales aseguran que el boxeador sería el hombre que le enviaba grandes arreglos florales para pedir perdón, aunque no existe evidencia que confirme la versión.

Los nombres de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Ángela Aguilar nuevamente se colocaron entre las principales tendencias luego de que resurgiera una teoría sobre una presunta relación sentimental entre ambos famosos.

La controversia comenzó después de que usuarios en redes retomaran una entrevista pasada de Ángela Aguilar, donde habló sobre una experiencia amorosa que vivió con una expareja o pretendiente. En aquella conversación, la cantante reveló que cada vez que esa persona le fallaba, intentaba compensarlo con enormes arreglos florales.

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La entrevista de Ángela Aguilar que volvió a viralizarse

En aquella declaración, la intérprete explicó que los regalos llegaban constantemente a su domicilio y que incluso el personal del edificio ya reconocía la situación.

Según relató, esta experiencia personal terminó inspirando su canción “Mis Amigas las Flores”, un detalle que ahora volvió a cobrar relevancia tras los rumores que circulan sobre su vida sentimental.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a compartirse nuevamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios intentaron relacionar sus palabras con los rumores más recientes.

El rumor que involucra a Canelo Álvarez

La especulación tomó mayor fuerza luego de que el periodista Javier Ceriani asegurara que supuestamente existió una relación entre la cantante y el boxeador.

De acuerdo con esta versión, ambos habrían mantenido encuentros privados cuando Ángela aún vivía sola. Estas declaraciones generaron una ola de comentarios y teorías entre internautas, quienes comenzaron a unir distintos momentos públicos para sostener la narrativa.

La conversación digital también retomó publicaciones de Fernanda Gómez, quien en el pasado compartió imágenes de grandes arreglos florales que recibió por parte del boxeador.

Redes sociales reaccionan

Las redes sociales reaccionaron de inmediato con memes, críticas y comentarios divididos. Mientras algunos usuarios dieron credibilidad a la teoría, otros señalaron que todo se basa en especulaciones sin pruebas concretas.

Hasta ahora, ni Canelo Álvarez ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones sobre esta nueva polémica.

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Aunque el tema continúa generando conversación en internet, la realidad es que no existe evidencia que confirme que el boxeador haya enviado “camiones de flores” a la cantante. Por ahora, todo permanece en el terreno de los rumores virales que han vuelto a colocar a ambas celebridades en el centro de atención.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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