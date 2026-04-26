Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA

Los Rockets de Houston se negaron a despedirse de los Playoffs de la NBA 2026 y dieron la sorpresa este domingo al vencer 115-96 a los Lakers de Los Ángeles en el Toyota Center, resultado con el que evitaron la barrida y colocaron la serie 1-3, todavía a favor del conjunto angelino. Houston llegó al Juego 4 contra la pared, sin margen de error y con la obligación de responder frente a su afición. La reacción fue contundente: los Rockets dominaron de principio a fin, llegaron a tener ventaja de hasta 28 puntos y aprovecharon una de las noches más imprecisas de Lakers en la eliminatoria. La figura del encuentro fue Amen Thompson, quien encabezó la ofensiva de Houston con 23 puntos. A su actuación se sumaron Tari Eason, con 20 unidades, y Alperen Şengün, quien también fue clave en una noche de mucha intensidad física bajo el aro.

El triunfo tuvo todavía mayor valor para los Rockets, que jugaron sin Kevin Durant, ausente por una lesión en el tobillo. El punto de quiebre estuvo en la defensa de Houston. Los Rockets castigaron las pérdidas de balón de Los Ángeles y convirtieron los errores angelinos en puntos fáciles. De acuerdo con los reportes del juego, Lakers acumuló más de 20 pérdidas y Houston logró 30 puntos a partir de esas entregas, una diferencia que terminó por romper el partido. Para Lakers, la noche fue complicada. Deandre Ayton fue el mejor de Los Ángeles con 19 puntos y 10 rebotes, pero fue expulsado en el tercer cuarto tras una falta flagrante sobre Şengün. LeBron James tuvo una actuación discreta, al terminar con 10 puntos y una baja efectividad de campo, en un duelo donde el equipo angelino nunca encontró ritmo ofensivo.

Aunque la derrota no compromete todavía la ventaja de Lakers, sí cambia el tono de la serie. Los Ángeles sigue arriba 3-1 y conserva tres oportunidades para cerrar la eliminatoria, pero Houston ganó oxígeno, confianza y alargó una serie que parecía sentenciada tras el 3-0 inicial. Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado una serie de Playoffs después de perder los primeros tres partidos. El Juego 5 se disputará en Los Ángeles, donde Lakers buscará sellar su pase a la siguiente ronda y evitar que los Rockets conviertan esta reacción en una amenaza real. Houston, por su parte, intentará repetir la fórmula: defensa agresiva, presión sobre el balón y mayor energía desde el inicio para seguir con vida en la postemporada.

Publicidad