Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa; de acuerdo con autoridades, se trataría de una reacción por grupos delictivos tras la detención de un “objetivo prioritario” en la zona. Usuarios en redes sociales reportaron el incendio de camiones en la autopista Monterrey-Reynosa, a altura del municipio Genera Bravo, Nuevo León, lo que provocaba el impedimento de tránsito, además de bloqueos, ponchallantas y balaceras, alertando a la población a “no salir”.

Según reportes, sujetos armados derribaban a balazos las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C5) en colonias como Las Fuentes sección Lomas, Ribereña, Vicente Guerrero, Valle Alto, Hacienda Las Fuentes y las Cumbres.

Así como quema de llantas en una de las principales arterias de la ciudad fronteriza, bulevar Morelos, misma que conecta con carreteras a Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria, donde también se reportó sujetos armados despojando vehículos con el fin de bloquear vialidades; además de las carreteras Ribereña y entrada a la ciudad Miguel Alemán. Ciudadanos reportaron el incendio de un taller mecánico en la colonia San Ricardo donde se almacenan unidades de la Guardia Estatal en reparación.

Desde la madrugada del 27 de abril, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer por medio de sus redes sociales que las autoridades atendieron el reporte de bloqueo de vialidad en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en Miguel Alemán, así como llamados de emergencia en distintos puntos de Reynosa. “Se recomienda precaución, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades”, pidió la dependencia.

DETENCIÓN DE OBJETIVO PRIORITARIO Seguridad de Tamaulipas afirmó que autoridades federales y estatales se encuentran atendiendo los hechos de manera coordinada y trabajan para restablecer la circulación. Afirmó que derivado de la detención de un “objetivo prioritario” en la Ciudad de Reynosa, desde la madrugada del 27 de abril se registraron bloques y “actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos”.

“Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, mediante un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades”, puntualizó la vocería tamaulipeca.

Cabe destacar que grupos criminales han adoptado la medida de bloquear vialidades con autos incendiados y llantas, además de la colocación de ‘ponchallantas’ como reacción ante la detención o abatimiento de “objetivos prioritarios”; el más reciente y con mayor repunte fue el pasado mes de febrero, cuando el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ fue abatido por las fuerzas armadas mexicanas.

Fuentes de medios de comunicación apuntan a la detención de Alexandro ‘N’, alias ‘Metro 9’, presunto líder del brazo armado del Cártel del Golfo; como resultado del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad Federal con la intervención de fuerzas federales y estatales en el municipio de Reynosa.

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