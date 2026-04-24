Impacto en Reynosa: detienen a hombre por decapitar a su pareja en restaurante

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/ 24 abril 2026
    Impacto en Reynosa: detienen a hombre por decapitar a su pareja en restaurante
    Un hombre fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, tras asesinar a su pareja sentimental dentro de un restaurante. Foto: El Universal

El caso generó movilización policiaca y ya es investigado por la Fiscalía, que recaba pruebas para esclarecer los hechos.

Un caso de violencia extrema en Reynosa, Tamaulipas, generó fuerte movilización de autoridades luego de que un hombre fuera detenido tras asesinar a su pareja sentimental dentro de un restaurante ubicado en la colonia Rodríguez.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el establecimiento conocido como La Gallina Dorada, localizado en la intersección de las calles Herón Ramírez y Toluca. Testigos señalaron que la víctima trabajaba como mesera en el lugar y que el agresor, quien también laboraba ahí, era su pareja.

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¿Qué ocurrió dentro del restaurante?

El incidente fue reportado por empleados del negocio, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la situación. Elementos de seguridad acudieron de inmediato para acordonar la zona y controlar el riesgo.

Elementos de la Fiscalía del Centro Integral de Justicia (Cejum) dieron cuenta de la escena, ya que detectaron a la mujer decapitada y su cabeza se encontraba en la barra del restaurante.

La escena fue asegurada por personal ministerial, mientras se iniciaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Intento de agresión y detención

El presunto responsable aún se encontraba dentro del restaurante al momento de la llegada de los elementos policiacos. Según los reportes, intentó agredir a los agentes con objetos contundentes y un arma blanca.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a neutralizarlo mediante el uso de la fuerza, logrando herirlo en las piernas para impedir que continuara con la agresión. Posteriormente fue detenido en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica bajo custodia. Hasta el momento, no se ha detallado su estado de salud.

Identificación de las personas involucradas

Las autoridades confirmaron la identidad de ambas personas:

- La víctima: Lorena “N”, de 30 años, mesera del establecimiento

- El presunto agresor: Cándido “N”, de 38 años, cocinero del mismo lugar

El vínculo sentimental entre ambos es una de las líneas principales de investigación.

Avance de las investigaciones

La Fiscalía inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Entre las acciones que se están llevando a cabo destacan:

1. Recolección de evidencias en el lugar

2. Toma de testimonios de testigos y empleados

3. Análisis de cámaras de seguridad del restaurante

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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Un caso que vuelve a encender alertas

Este hecho se suma a otros casos de violencia que han ocurrido en el país y pone nuevamente sobre la mesa la importancia de atender los factores que detonan agresiones en el entorno cercano.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido en este caso que ha generado conmoción en la región.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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