Detienen a segundo implicado en homicidio de regidor de Reynosa asesinado en CDMX

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México
/ 10 abril 2026
    Detienen a segundo implicado en homicidio de regidor de Reynosa asesinado en CDMX
    La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México capturó a Ángel “N” en Tecámac por el asesinato del regidor en 2025 VANGUARDIA

Brayan Vicente Salinas fue hallado sin vida en un departamento de la colonia Tabacalera; autoridades ejecutaron orden de aprehensión contra un segundo implicado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de Ángel “N”, identificado como probable autor material y segundo implicado en el homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en un inmueble de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la detención se logró tras una investigación integral encabezada por el Ministerio Público, con apoyo de la Policía de Investigación y personal pericial. Las diligencias incluyeron análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y labores de seguimiento técnico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trabajadora-halla-sin-vida-en-cdmx-a-regidor-de-reynosa-asistiria-a-festejo-de-la-4t-GE18498068
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INVESTIGACIÓN PERMITIÓ IDENTIFICAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DEL REGIDOR DE REYNOSA

Los datos recabados establecieron que, el día de los hechos, Ángel “N” y Yael “N” ingresaron al inmueble donde posteriormente la víctima fue privada de la vida. Con estos elementos, la autoridad solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos.

El 9 de abril de 2026, agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Ángel “N” en el municipio de Tecámac, Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Posteriormente, el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez determinará su situación jurídica.

DETENCIÓN DE OTRO IMPLICADO OCURRIÓ EN DICIEMBRE DE 2025

La Fiscalía informó que Yael “N” había sido detenido previamente en flagrancia el 8 de diciembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando se encontraba en posesión de narcóticos. Por estos hechos, fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva por delitos contra la salud y cohecho.

Derivado de la investigación, también fue identificado como probable coautor del homicidio calificado, por lo que el pasado 9 de abril la Policía de Investigación ejecutó la orden de aprehensión correspondiente en su contra.

REGIDOR FUE ENCONTRADO SIN VIDA EN DEPARTAMENTO DE CDMX

Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 27 años, fue encontrado sin vida el 7 de diciembre de 2025 en un departamento ubicado en el número 27 de Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera. El joven político ocupaba el cargo de décimo cuarto regidor del Ayuntamiento de Reynosa desde octubre de 2024 y presidía la Comisión de Género y Equidad.

El funcionario había viajado a la Ciudad de México y rentado un alojamiento temporal. El hallazgo ocurrió cuando personal de limpieza del inmueble localizó el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

REGIDOR PUDO HABER SIDO DROGADO PREVIO A SU ASESINATO; USARON SU CELULAR PARA PEDIR DINERO

De acuerdo con las indagatorias iniciales, el regidor ingresó al departamento acompañado de dos hombres. Posteriormente, las personas con las que entró habrían manipulado su teléfono celular para solicitar dinero a contactos cercanos y realizaron retiros con sus tarjetas bancarias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa de la muerte. Sin embargo, reportes difundidos por el comunicador especializado en temas de seguridad Carlos Jiménez señalan que la víctima habría sido drogada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-yael-n-sospechoso-por-asesinato-del-regidor-de-reynosa-en-cdmx-BN18516700

INVESTIGACIÓN CONTINÚA VIGENTE

La Fiscalía capitalina señaló que las acciones forman parte de una investigación técnica y coordinada para llevar ante la justicia a quienes habrían participado en el delito.

Asimismo, recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas serán consideradas inocentes hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia firme.

La institución indicó que continuará con el seguimiento del caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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