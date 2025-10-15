Informa CSP registro de 13 mil 377 viviendas afectadas por lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el censo de viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones registradas la semana pasada avanza en cinco estados del país, con 13 mil 377 hogares contabilizados hasta el momento. Veracruz es la entidad más golpeada, con 7 mil 658 viviendas dañadas, seguida por Puebla, con 3 mil 383, y San Luis Potosí, con mil.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que las brigadas de servidores y servidoras de la nación trabajan diariamente en los recorridos de campo y que se han instalado 6 mil campamentos operativos para agilizar los censos casa por casa.

Por entidad, el reporte desglosa 880 viviendas afectadas en Hidalgo, 456 en Querétaro, 3 mil 383 en Puebla, mil en San Luis Potosí, y 7 mil 658 en Veracruz, estado que concentra más del 50% de los daños totales. Las brigadas federales continúan con levantamientos adicionales en zonas de difícil acceso, donde las lluvias recientes complicaron el ingreso terrestre.