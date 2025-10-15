Informa CSP registro de 13 mil 377 viviendas afectadas por lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

México
15 octubre 2025
    Informa CSP registro de 13 mil 377 viviendas afectadas por lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí
    Las brigadas de apoyo continúan recorriendo comunidades para coordinar la reconstrucción. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta detalló que las brigadas de servidores y servidoras de la nación trabajan diariamente en los recorridos de campo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el censo de viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones registradas la semana pasada avanza en cinco estados del país, con 13 mil 377 hogares contabilizados hasta el momento. Veracruz es la entidad más golpeada, con 7 mil 658 viviendas dañadas, seguida por Puebla, con 3 mil 383, y San Luis Potosí, con mil.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que las brigadas de servidores y servidoras de la nación trabajan diariamente en los recorridos de campo y que se han instalado 6 mil campamentos operativos para agilizar los censos casa por casa.

Por entidad, el reporte desglosa 880 viviendas afectadas en Hidalgo, 456 en Querétaro, 3 mil 383 en Puebla, mil en San Luis Potosí, y 7 mil 658 en Veracruz, estado que concentra más del 50% de los daños totales. Las brigadas federales continúan con levantamientos adicionales en zonas de difícil acceso, donde las lluvias recientes complicaron el ingreso terrestre.

Sheinbaum subrayó que los trabajos se realizan en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con dependencias federales encargadas de la atención y reconstrucción. “Estamos priorizando la comunicación permanente con las autoridades locales para que el apoyo llegue lo más pronto posible a cada hogar”, expresó.

La mandataria también dio a conocer que se ha implementado un sistema de información compartido entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Bienestar y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual permite monitorear en tiempo real los caminos obstruidos, el número de máquinas en operación y los avances en la apertura de rutas y reparación de infraestructura.

“El objetivo es garantizar que todos los apoyos lleguen de forma directa y que ninguna comunidad quede aislada”, indicó Sheinbaum, quien recordó que el Gobierno Federal dispone de recursos suficientes para atender la emergencia y la reconstrucción, estimados en 19 mil millones de pesos.

La presidenta reiteró que la estrategia de atención integral incluye acciones inmediatas de auxilio, reparación de servicios básicos y apoyo económico a familias damnificadas. Aseguró que los resultados del censo permitirán iniciar pronto la entrega de ayuda directa a los hogares afectados.

Finalmente, Sheinbaum destacó la solidaridad de la población y el trabajo conjunto de las instituciones, señalando que “la prioridad es devolver la tranquilidad a quienes perdieron su patrimonio” y garantizar que las comunidades recuperen la normalidad en el menor tiempo posible. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

