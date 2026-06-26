Miguel ‘N’ se entrega tras 20 horas atrincherado y libera a seis familiares retenidos en Tecámac

Tras permanecer más de 20 horas atrincherado en su domicilio y mantener retenidos a seis integrantes de su familia, entre ellos tres menores de edad, Miguel “N” se entregó a las autoridades la mañana de este viernes, luego de una negociación en la que participaron personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y representantes de un centro de atención a personas con adicciones. La situación de emergencia se desarrolló en un domicilio ubicado en la colonia Los Héroes, Sexta Sección, en el municipio de Tecámac, donde el hombre presuntamente mantenía amenazados con armas de fuego a su esposa, tres hijos menores de edad y dos adultos mayores.

OPERATIVO INICIÓ TRAS LLAMADA DE AUXILIO El operativo comenzó al mediodía del día anterior, cuando la esposa de Miguel “N” reportó a las autoridades que su esposo se encontraba armado dentro del domicilio y mantenía privados de la libertad a varios integrantes de la familia. El inmueble se localiza sobre la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, en la colonia Los Héroes Sexta Sección. Tras recibir el reporte, al sitio acudieron aproximadamente 150 elementos de distintas corporaciones, entre ellas la policía estatal, la policía municipal, personal de la Secretaría de Marina, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

NEGOCIACIÓN CONCLUYE CON LA ENTREGA DEL PRESUNTO RESPONSABLE De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 7:50 horas Miguel “N” salió del inmueble localizado en el cruce de las calles Abraham González y Jesús García. El hombre abordó una camioneta tipo Van de color blanco identificada como perteneciente a un centro de adicciones, la cual abandonó el lugar escoltada por un convoy integrado por elementos de la policía estatal y agentes ministeriales. Momentos antes de su salida, dos mediadores ingresaron al domicilio con el propósito de dialogar con el sujeto. Entre ellos se encontraba Saúl Campos, representante de un centro especializado en atención de adicciones, quien participó en las negociaciones para persuadirlo de entregarse sin que se registraran personas lesionadas. Tras concretarse la entrega, uno de los mediadores salió de la vivienda portando un arma de fuego envuelta en una cobija color rosa, misma que, de acuerdo con los reportes, era utilizada por el hombre para amenazar a los integrantes de su familia.

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FAMILIARES FUERON LIBERADOS Y RECIBIERON ATENCIÓN Una vez controlada la situación, elementos ministeriales y personal de rescate ingresaron al inmueble para verificar las condiciones de salud de las personas retenidas. Las autoridades revisaron el estado físico de tres menores de edad, dos adultos mayores y la esposa del detenido, quienes permanecieron al interior de la vivienda durante más de 20 horas mientras se desarrollaban las negociaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado que alguno de los rehenes presentara lesiones derivadas de los hechos. FISCALÍA CONFIRMA LA DETENCIÓN En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Miguel “N”. La dependencia informó que el hombre permaneció encerrado desde el día anterior al interior de su domicilio junto con su familia y presuntamente amenazaba con accionar un arma de fuego mientras exigía que lo dejaran salir y evitaran su traslado a un centro de rehabilitación para personas con adicciones. La institución señaló que un negociador especializado en combate al secuestro logró convencer al hombre de abandonar la vivienda sin ocasionar daños a las personas retenidas. Durante toda la intervención, el perímetro permaneció bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la policía municipal de Tecámac.

AUTORIDADES SEÑALAN QUE EL HOMBRE SE ENCONTRABA INTOXICADO De acuerdo con la información proporcionada por las corporaciones participantes en el operativo, Miguel “N” presuntamente se encontraba en estado de intoxicación. Las autoridades indicaron que el sujeto portaba dos armas de fuego y permanecía atrincherado dentro de la vivienda mientras amenazaba con privar de la vida a sus familiares, incluidos sus hijos menores de edad, debido a que presuntamente intentaban internarlo en un anexo para recibir tratamiento por adicciones. EVACÚAN ESCUELAS CERCANAS COMO MEDIDA PREVENTIVA Como parte del dispositivo de seguridad, las autoridades implementaron un operativo preventivo en la zona debido a la cercanía de varios centros educativos con el domicilio. Elementos policiacos evacuaron a estudiantes y personal de tres planteles ubicados frente a la vivienda: una escuela secundaria, un jardín de niños y una guardería, con el objetivo de proteger su integridad mientras se desarrollaba la negociación. Asimismo, el área fue acordonada en un perímetro aproximado de tres cuadras a la redonda, donde permanecieron desplegados alrededor de 150 elementos de distintas instituciones de seguridad.

PARTICIPARON GRUPOS ESPECIALIZADOS Durante el operativo también acudieron grupos especializados en armamento y operaciones especiales de la policía estatal, así como personal de la Secretaría de Marina, quienes permanecieron en apoyo de las labores de negociación. Las conversaciones con el hombre se prolongaron durante varias horas hasta que finalmente aceptó salir del inmueble y entregarse voluntariamente, lo que permitió la liberación de los seis integrantes de su familia y la conclusión del operativo sin que se reportaran víctimas.

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