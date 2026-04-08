$!Ingresan al penal de Ecatepec a joven acusado de atropellamiento masivo en Hospital 200 de Tecámac

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EDOMEX) informó el ingreso de Kevin “N”, de 21 años, al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, tras ser detenido como presunto responsable del atropellamiento masivo ocurrido afuera del Hospital Regional No. 200 del IMSS. De acuerdo con la institución, el hecho habría provocado la muerte de cuatro personas, integrantes de una misma familia, así como lesiones a otras once.

La Fiscalía estatal difundió en redes sociales el siguiente mensaje: “Elementos de la #FiscalíaEdoméx ingresaron a Kevin “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de #Ecatepec, quien es investigado por el delito de homicidio en agravio de cuatro víctimas derivado de un hecho de tránsito registrado en el municipio de #Tecámac el pasado 6 de abril, en el que además otras 11 personas resultaron lesionadas”. Asimismo, agregó que “el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica”.

DIFUNDEN VIDEO DEL MOMENTO EN EL QUE SE REALIZÓ LA DETENCIÓN DE KEVIN ‘N’ Al dar a conocer la detención, la Fiscalía también difundió imágenes y un video donde se observa el momento en que elementos ministeriales trasladan al joven esposado hacia el penal. La autoridad recordó que el acusado debe ser considerado inocente hasta que exista una resolución judicial definitiva. Kevin “N” fue detenido la madrugada del lunes 6 de abril y posteriormente ingresado al centro penitenciario para enfrentar la investigación correspondiente por el delito de homicidio.

CÓMO OCURRIÓ EL ATROPELLAMIENTO MASIVO FUERA DE UN HOSPITAL DEL IMSS El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas del lunes 6 de abril, sobre la carretera México–Pachuca, a la altura de la comunidad de San Pedro Pozohuacan. Según los primeros reportes, un vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes circulaba presuntamente a exceso de velocidad. Un testigo señaló que, al pasar un tope, el automóvil perdió el control y terminó impactándose contra personas que se encontraban afuera del hospital. El accidente dejó cuatro personas fallecidas y once más lesionadas, varias de ellas familiares que esperaban noticias de pacientes internados. PRESIDENTA MUNICIPAL DE TECÁMAC LAMENTA ACCIDENTE EN EL QUE CUATRO PERSONAS PERDIERON LAVIDA Tras el incidente, la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong, informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil y de la Coordinación Municipal de Protección Civil para brindar atención a los lesionados y asegurar la zona. La alcaldesa expresó en redes sociales: “Varias familias, que se encontraban en espera de noticias de sus seres queridos, fueron víctimas de un acto trágico que ha cobrado 4 vidas y ha dejado 7 personas heridas”.

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FAMILIARES DE VÍCTIMAS SEÑALAN QUE KEVIN ‘N’ SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD Familiares de las víctimas señalaron que las personas fallecidas pertenecían a una misma familia. Guillermo y Verónica, parientes de los afectados, exigieron justicia por lo ocurrido. Verónica Rojas, esposa de una de las víctimas, declaró: “el único responsable es el que está internado”, en referencia al presunto conductor del vehículo. En otra declaración añadió: “No se nos hace justo. Venía en estado de ebriedad... hay mucho dolor y pido justicia”.

Aunque autoridades municipales confirmaron el número de víctimas, no se han revelado las identidades de las personas fallecidas ni de los lesionados. El caso continúa bajo investigación y será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica del imputado conforme avance el proceso.

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