Tráiler vuelca en La Concordia, el mismo punto de la explosión de una pipa; cierran Zaragoza

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/ 6 abril 2026
    Tráiler vuelca en La Concordia, el mismo punto de la explosión de una pipa; cierran Zaragoza
    Terminó recostado sobre Ignacio Zaragoza y obligó a cerrar la circulación en La Concordia para retirar la unidad, sin reporte de personas lesionadas. ESPECIAL

El accidente ocurrió en el mismo punto donde, hace seis meses, volcó una pipa de gas con saldo de 32 fallecidos y 63 lesionados

CDMX.- Un tráiler volcó en el puente de La Concordia, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, sin que se reporten personas lesionadas; el percance obligó a cerrar la circulación para realizar las maniobras de retiro de la unidad.

La unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo, lo que provocó complicaciones viales en la zona mientras se mantenía el cierre.

Hasta el momento, no se reportaron heridos por el incidente, de acuerdo con el primer balance difundido tras la volcadura.

https://vanguardia.com.mx/informacion/las-carreteras-afectadas-por-paro-nacional-de-transportistas-y-agricultores-DB19813880

El accidente ocurrió en el mismo punto donde, hace seis meses, volcó una pipa de gas que dejó un saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas.

El cierre de la vialidad se mantuvo para permitir las maniobras necesarias y el retiro del vehículo siniestrado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/juez-ordena-actuar-por-derrame-en-costas-de-veracruz-y-tabasco-da-suspension-a-asociacion-civil-CB19813098

La circulación en Ignacio Zaragoza quedó sujeta a los trabajos de remoción, con impacto directo en el tránsito de la zona oriente de la Ciudad de México.

El hecho reactivó la atención sobre las condiciones de seguridad vial en el área del puente La Concordia, por tratarse de un punto donde ya se registró un siniestro de alta gravedad meses atrás. Con información de La Jornada

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