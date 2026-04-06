Tráiler vuelca en La Concordia, el mismo punto de la explosión de una pipa; cierran Zaragoza

CDMX.- Un tráiler volcó en el puente de La Concordia, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, sin que se reporten personas lesionadas; el percance obligó a cerrar la circulación para realizar las maniobras de retiro de la unidad.

La unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo, lo que provocó complicaciones viales en la zona mientras se mantenía el cierre.

Hasta el momento, no se reportaron heridos por el incidente, de acuerdo con el primer balance difundido tras la volcadura.