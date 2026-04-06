Vehículo arrolla a personas frente a hospital del IMSS en Tecámac; hay cuatro fallecidos y siete lesionados

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México
/ 6 abril 2026
    Vehículo arrolla a personas frente a hospital del IMSS en Tecámac; hay cuatro fallecidos y siete lesionados
    Un vehículo arrolló a varias personas afuera del Hospital General de Zona 200 del IMSS; autoridades investigan causas del accidente. VANGAURDIA

El accidente ocurrido en la carretera México–Pachuca, en Tecámac, dejó cuatro fallecidos y siete lesionados

La madrugada del lunes 6 de abril se registró un accidente a las afueras del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS, ubicado sobre la carretera México–Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan, que dejó cuatro personas fallecidas y siete lesionadas, de acuerdo con autoridades municipales.

El impacto provocó que varias víctimas quedaran gravemente heridas en el sitio, mientras que otras perdieron la vida a consecuencia del atropellamiento. Testigos señalaron que entre los afectados había personas que se encontraban esperando noticias de pacientes o permanecían en las inmediaciones del centro médico.

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DETIENEN A CONDUCTOR Y TRASLADAN A HERIDOS A CENTROS MÉDICOS

Tras el incidente, el conductor fue detenido y trasladado a un área médica en calidad de asegurado, donde recibe atención bajo custodia. Elementos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona debido a la gravedad de sus heridas.

El sitio fue acordonado por elementos policiacos, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron diligencias. El Ministerio Público ordenó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue del Centro de Justicia local.

INVESTIGAN CAUSAS

Autoridades del Estado de México iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del atropellamiento y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

TESYIGO BRINDA TESTIMONIO DEL ACCIDENTE FUERA DEL HOSPITAL DEL IMSS

Un joven identificado como Tadeo relató a EL HERALDO DE MÉXICO que presenció el accidente junto con familiares, quienes se encontraban en el hospital visitando a un familiar. Según su testimonio, los hechos ocurrieron poco antes de las 2:00 de la madrugada.

“Nos tocó presenciar el accidente a mí, a mis tíos y a mis primos porque en el carro iban abordo 4 chavos, eran cuatro jóvenes drogados y alcoholizados que pues iban zigzagueando a los carros y metros atrás de llegar al Hospital, hay un semáforo y un tope enorme que los chicos lo pasaron a una alta velocidad”, señaló.

De acuerdo con el testigo, el conductor perdió el control del vehículo tras pasar un tope a gran velocidad y se impactó contra la zona exterior del hospital. “Lo que pasó fue que salieron volando y empezaron a zigzaguear como cuando pierdes el control y se estamparon de lleno directo al hospital”, agregó.

También describió la escena posterior al impacto: “Al momento de atropellar a la gente, dos se quedaron abajo del carro y un señor como a unos cuatro metros del lado derecho del carro, estaba un señor tirado en la banqueta en un charco de sangre porque también había fallecido”.

REPORTE OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El director de Protección Civil de Tecámac, Héctor Zadorov, informó que el accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas y que el vehículo arrolló a 10 personas.

El funcionario indicó que dos víctimas fallecieron en el lugar y otras dos murieron en la sala de choque del hospital. Añadió que las siete personas lesionadas presentan un pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

“El conductor está en la sala de choque y está en calidad de detenido”, puntualizó.

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RINDARÁN APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS

La presidenta municipal de Tecámac, Rosy Wong Romero, confirmó la cifra de fallecidos e informó que el Sistema DIF municipal brindará acompañamiento y asistencia a los familiares de las víctimas durante el proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni detalles adicionales, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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