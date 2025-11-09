Iniciativa de control digital para religiosos enciende las alarmas de la Iglesia

    La iniciativa del diputado Arturo Ávila propone adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas para que los contenidos digitales de religiosos se sujeten a lineamientos federales. /FOTO: ESPECIAL

Califican como regresiva la propuesta que obligaría a ministros de culto a someter sus publicaciones en redes sociales a una regulación gubernamental

CDMX.- La Iglesia católica en México expresó esta semana su preocupación ante la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Arturo Ávila, que busca regular las publicaciones digitales de ministros de culto, asociaciones religiosas y personas creyentes.

La propuesta adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que quienes operen medios digitales -como redes sociales o plataformas de contenido multimedia- se sujeten a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Dicha adición estipula que los contenidos deberán garantizar “el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio”.

La iniciativa establece además plazos para su entrada en vigor: 90 días para que el gobierno emita los lineamientos, y hasta 180 días para asociaciones que operan a través de terceros.

La Iglesia, a través de la CEM, calificó el proyecto como un “yugo” para la libertad de expresión religiosa y advirtió que el control digital puede convertirse en una “ley mordaza”. “Es la única regulación de contenido tan específica para un grupo social”, señaló un representante de la organización civil Actívate.org.mx.

Organizaciones de la sociedad civil ya han iniciado campañas de recolección de firmas para frenar la propuesta, argumentando que “de aprobarse regresaría México al siglo pasado” en cuanto a vigilancia de la expresión religiosa en medios digitales.

La discusión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la regulación del discurso en plataformas digitales, y plantea un debate explícito sobre la libertad de expresión, la laicidad del Estado y el alcance del control gubernamental en el entorno digital. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

