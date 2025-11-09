FGR arresta en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez, exagente del Cisen, por asesinato de Colosio
Jorge Antonio Sánchez, exagente del extinto Cisen, fue identificado como el segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio
A temprana hora de este 9 de noviembre se reportó la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual directivo de Peak Growth Capital, por el caso del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Pese a que aún se desconoce un comunicado oficial divulgado en los canales correspondientes, medios de comunicación indican que la operación fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que el presunto fue detenido durante el 8 de noviembre.
EXAGENTE DEL CISEN CONTABA CON ORDEN DE APREHENSIÓN POR CASO COLOSIO
Sánchez Ortega fue arrestado en Tijuana, Baja California, gracias a una orden de aprehensión de nivel federal, de acuerdo con información obtenida de Milenio. Hasta el momento, se ha mencionado que el acusado enfrenta señalamientos de haber sido el segundo tirador en el asesinato del político.
Es relevante recordar que esta detención sería la segunda que se realiza a lo largo del desarrollo de las investigaciones del caso Colosio.
JORGE SÁNCHEZ ORTEGA YA HABÍA SIDO DETENIDO POR EL CASO COLOSIO
En primera instancia, se encontró que Jorge Sánchez vestía el 23 de marzo de 1994 (día del asesinato) una chamarra con evidentes manchas de sangre que, se presumía, era de Colosio.
Autoridades procedieron a su captura. Posteriormente, se realizaron pruebas de rodizonato de sodio a la prenda para detectar residuos de arma de fuego. A este examen, el exagente dio positivo.
Sin embargo, fue liberado por ‘falta de elementos’. Existen declaraciones en las que se acusa a Genaro García Luna, entonces subdirector del Cisen, de haber intervenido en la liberación de Jorge.
Hasta 2024, fue identificado como el segundo tirador por la FGR, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.
ASESINATO DE LUIS DONALDO COLOSIO EN SU CAMINO HACIA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO
El 23 de marzo de 1994, la política mexicana se fracturó con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante un mitin en la colonia popular Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
El crimen ocurrió tras la conclusión de su discurso. Colosio recibió dos disparos de arma de fuego a quemarropa: uno fatal en la cabeza y otro en el abdomen, lo que provocó su muerte horas después.
Mario Aburto Martínez, identificado como el presunto autor material, fue detenido de inmediato en el lugar de los hechos y posteriormente sentenciado. La versión oficial lo presentó como un asesino solitario.