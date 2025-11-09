$!FGR arresta en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez, exagente del Cisen, por asesinato de Colosio

A temprana hora de este 9 de noviembre se reportó la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual directivo de Peak Growth Capital, por el caso del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Pese a que aún se desconoce un comunicado oficial divulgado en los canales correspondientes, medios de comunicación indican que la operación fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que el presunto fue detenido durante el 8 de noviembre.

EXAGENTE DEL CISEN CONTABA CON ORDEN DE APREHENSIÓN POR CASO COLOSIO

Sánchez Ortega fue arrestado en Tijuana, Baja California, gracias a una orden de aprehensión de nivel federal, de acuerdo con información obtenida de Milenio. Hasta el momento, se ha mencionado que el acusado enfrenta señalamientos de haber sido el segundo tirador en el asesinato del político.

Es relevante recordar que esta detención sería la segunda que se realiza a lo largo del desarrollo de las investigaciones del caso Colosio.