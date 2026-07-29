Investiga Fiscalía de Chiapas novatadas en Escuela Normal

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    Investiga Fiscalía de Chiapas novatadas en Escuela Normal
    Una alumna tuvo que ser hospitalizada tras colapsar por deshidratación y extenuación física en su primera semana en el plantel. ESPECIAL

Padres de familia acusaron actos de tortura, privación de la libertad y maltrato físico a alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá

Tras las denuncias de actos de tortura, privación de la libertad y maltrato físico mediante novatadas dentro de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que inició investigaciones.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y a un grupo especializado realizar las investigaciones correspondientes por los hechos denunciados por madres y padres de familia, así como por estudiantes.

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La FGE informó que un equipo multidisciplinario ya desahoga las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades.

“No habrá impunidad ante estos lamentables hechos cometidos en agravio de jóvenes estudiantes, y quien o quienes resulten responsables enfrentarán a la justicia”, aseguró Llaven Abarca.

Reforma publicó que padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso protestaron frente a la sede del Gobierno de Chiapas para denunciar las novatadas.

La movilización en Tuxtla Gutiérrez se registró luego que una alumna tuviera que ser hospitalizada de emergencia tras colapsar por severa deshidratación y extenuación física durante su primera semana en el plantel.

De acuerdo con padres de familia, cerca de 20 estudiantes también presentaron complicaciones.

José Núñez Díaz, vocero de los tutores y originario de Simojovel de Allende, aseguró que al menos 70 jóvenes aceptados para el ciclo escolar 2026-2027 han abandonado la institución para evitar ser abusados por integrantes del comité estudiantil y alumnos de semestres superiores.

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