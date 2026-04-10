Investigan caída de avioneta en Guadalupe y Calvo; ataque con dron y posible confusión con grupos delictivos

Autoridades del estado de Chihuahua investigan la caída de una avioneta en el municipio de Guadalupe y Calvo, presuntamente provocada por el ataque de un dron perteneciente a elementos relacionados con la aeronáutica, en medio de una posible confusión con grupos delictivos que operan en la región. El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer detalles preliminares sobre el incidente ocurrido a principios de la semana. De acuerdo con la información proporcionada, la aeronave privada pertenecía a una empresa minera que opera en la zona. Las primeras indagatorias señalan que el ataque pudo estar relacionado con la disputa entre grupos delictivos que mantienen presencia en Guadalupe y Calvo y en los límites con el estado de Durango.

TRAYECTORIA DE LA AVIONETA Y MOMENTO DEL ATAQUE Según los reportes, la aeronave había partido del aeropuerto de El Charco con destino a Copaltín, en Durango. Posteriormente, durante su trayecto de regreso, habría sido agredida, lo que derivó en su caída. Las autoridades señalaron que el ataque habría sido realizado mediante un dron, aunque este dato aún forma parte de las investigaciones en curso. El fiscal estatal explicó que se realizan peritajes para confirmar la hipótesis. Indicó que falta la realización de algunos análisis técnicos para determinar con precisión las circunstancias del incidente y corroborar la participación del dispositivo aéreo no tripulado. CASO PODRÍA SER LLEVADO POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA César Jáuregui Moreno señaló que, debido a que el hecho involucra una aeronave civil y elementos relacionados con la aeronáutica, existe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. El funcionario indicó que la Fiscalía estatal continúa integrando la averiguación correspondiente y que, en su momento, pondrán la información a disposición de la autoridad federal. El fiscal explicó que la intervención de la autoridad federal se considera por la naturaleza del incidente y su posible impacto en materia de seguridad aérea. Mientras tanto, la Fiscalía estatal mantiene la recopilación de datos, testimonios y peritajes técnicos.

ZONA DEL ACCIDENTE ES ASEDIADA POR GRUPOS DELICTIVOS Las autoridades señalaron que la zona donde ocurrió el incidente registra disputas entre grupos delictivos, particularmente en el área serrana que conecta Chihuahua con Durango. La hipótesis principal apunta a que la aeronave pudo haber sido confundida en medio de estas confrontaciones. Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los hechos, así como las circunstancias que derivaron en el ataque. La autoridad estatal informó que permanecerá atenta a la posible participación de instancias federales y a los resultados de los peritajes técnicos que permitan esclarecer el caso.

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