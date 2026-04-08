$!Aseguran 265 kilos de presunta cocaína frente a costas de Michoacán, con valor de 56.7 mdp

Durante la operación, las autoridades también aseguraron un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas que contenían la sustancia ilícita, así como bidones de distintas capacidades con presunto combustible destinado a abastecer la embarcación.

Elementos de la Secretaría de Marina ( Semar ), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron una embarcación menor que transportaba aproximadamente 265 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Lázaro Cárdenas, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

AUTORIDADES REALIZARON SEGUIMIENTO MARÍTIMO DESDE ALTA MAR

El aseguramiento se derivó de un seguimiento marítimo que inició a 66 millas náuticas, aproximadamente 122 kilómetros, al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas. La persecución concluyó cuando la embarcación infractora tocó tierra en las costas de Maruata.

Las autoridades informaron que el operativo se desarrolló con base en información de inteligencia y mediante el despliegue de una embarcación tipo Defender, además de aeronaves de apoyo. Con estos recursos, el personal naval logró localizar y asegurar los paquetes con la sustancia ilícita.

DROGA DECOMISADA EQUIVALE A MÁS DE 530 MIL DOSIS Y UNA AFECTACIÓN ECONÓMICA DE 56.7 MILLONES DE PESOS

De acuerdo con la información oficial, el peso aproximado del cargamento asegurado es de 265 kilogramos, cifra que será confirmada por las autoridades ministeriales correspondientes.

El decomiso representa, según estimaciones, una afectación económica cercana a 56.7 millones de pesos para las estructuras delictivas. Asimismo, se indicó que la acción evitó que más de 530 mil dosis de la droga llegaran a la sociedad.

Los paquetes asegurados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará el peso exacto de la sustancia, así como el seguimiento legal del caso.