Investigan caso de menor intoxicada con cristal en secundaria en Nuevo León
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La Fiscalía de Nuevo León investiga el caso de una menor intoxicada con cristal en la Secundaria 7 de Monterrey; otra alumna habría llevado la droga
Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades de Nuevo León investigan el caso de una menor intoxicada con cristal en una secundaria del ayuntamiento de Monterrey.
La Fiscalía General de Justicia del estado informó que se recibió una denuncia por el delito de corrupción de menores de personas privadas de la voluntad.
Los hechos se registraron este martes y la víctima fue identificada con las siglas K.A.O.
Los sucesos se registraron en la secundaria número 7 Fray Servando Teresa de Mier, que se ubica en la calle Luis G. Urbina y Pupila en la colonia Martínez en la capital del estado.
RECIBE FGJNL INFORME DE CASO DE MENOR INTOXICADA EN SECUNDARIA DE NUEVO LEÓN
La FGJNL recibió el oficio de investigación derivado de un Informe Policial Homologado (IPH) realizado por la policía regia que informó de una menor intoxicada por cristal en el mencionado plantel educativo.
Se desconoce cómo habrían ocurrido los sucesos, pero aparentemente otra menor llevó la droga al plantel.