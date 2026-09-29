Investigan caso de menor intoxicada con cristal en secundaria en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades de Nuevo León investigan el caso de una menor intoxicada con cristal en una secundaria del ayuntamiento de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que se recibió una denuncia por el delito de corrupción de menores de personas privadas de la voluntad.

Los hechos se registraron este martes y la víctima fue identificada con las siglas K.A.O.

Los sucesos se registraron en la secundaria número 7 Fray Servando Teresa de Mier, que se ubica en la calle Luis G. Urbina y Pupila en la colonia Martínez en la capital del estado.