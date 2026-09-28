Conductor de ruta urbana se distrae y termina impactado por el tren en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Conductor de ruta urbana se distrae y termina impactado por el tren en NL
    Conductor de ruta urbana se distrae y termina impactado por el tren en NL
    Conductor de ruta urbana se distrae y termina impactado por el tren en NL
    Una ruta urbana se impactó contra un tren como consecuencia de la distracción de su conductor en Nuevo León. Cortesía

Los hechos fueron reportados la madrugada del lunes en el ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León

Apodaca, Nuevo León.- El conductor de un camión de ruta se distrajo y no vio el paso del tren, por el cual terminó impactado, en Apodaca, Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en 5ª Oriente y Avenida Parque Industrial Monterrey en el mencionado ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-cuatro-con-un-cargamento-de-94-paquetes-de-marihuana-en-nl-EF23739278

Protección Civil del estado atendió el reporte del percance vial en el cual un camión de ruta fue impactado por una máquina de ferrocarril.

La unidad pertenece a la ruta 219 con placas de circulación A31893R. El conductor mencionó que se distrajo y no vio que se acercaba el tren, por lo cual terminó impactado.

CHOFER VIAJABA SOLO EN UNIDAD DE TRANSPORTE

Por fortuna, el chofer viajaba solo en la unidad de transporte, por lo que no hubo pasajeros lesionados y él solo presentó heridas menores, por lo que no fue trasladado.

Ante los hechos al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Mi Ambulancia y la Policía municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
El SAT puede inmovilizar cuentas bancarias por adeudos fiscales. Conoce cuándo aplica, qué límites existen y cómo funciona el procedimiento

El SAT embargará y bloqueará todas las cuentas de quienes pongan en riesgo el cobro de impuestos durante las auditorías mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución
Tampoco se han armonizado protocolos de actuación, atención médica prehospitalaria o reparación integral de las víctimas de siniestros de tránsito.

Olvidan adecuar reglas viales en Coahuila a Ley General de Movilidad; alcohol, velocidad y celular, entre pendientes
Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado.

Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
Mercedes-Benz es una de las armadoras con peor producción, con 43% menos, pues está en proceso de cierre una planta que operaba con Nissan en Aguascalientes.

Anticipan estancamiento automotriz a fines de 2026
Álvarez bateó .316 y Moreno .311, en una temporada 2026 que volvió a colocar al talento latinoamericano en lo más alto de las Grandes Ligas.

Yordan Álvarez y Gabriel Moreno: el rugido latino se lleva el champion bat
Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV VMA’s y le gana a Madonna Mejor Video Musical

Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV VMA’s y le gana a Madonna Mejor Video Musical
La credencial INAPAM permite acceder a descuentos en establecimientos y servicios de distintos sectores, pero no todos los negocios están obligados a aceptar el beneficio.

INAPAM: así puedes saber si un negocio acepta tu credencial de descuentos
De las 162 millones de toneladas, el 35% (57 millones de toneladas) correspondió al autotransporte.

Preocupa posible paro de camioneros en Estados Unidos: Canacar Saltillo