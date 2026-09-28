Conductor de ruta urbana se distrae y termina impactado por el tren en NL

Apodaca, Nuevo León.- El conductor de un camión de ruta se distrajo y no vio el paso del tren, por el cual terminó impactado, en Apodaca, Nuevo León. Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en 5ª Oriente y Avenida Parque Industrial Monterrey en el mencionado ayuntamiento.

Protección Civil del estado atendió el reporte del percance vial en el cual un camión de ruta fue impactado por una máquina de ferrocarril. La unidad pertenece a la ruta 219 con placas de circulación A31893R. El conductor mencionó que se distrajo y no vio que se acercaba el tren, por lo cual terminó impactado.

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CHOFER VIAJABA SOLO EN UNIDAD DE TRANSPORTE Por fortuna, el chofer viajaba solo en la unidad de transporte, por lo que no hubo pasajeros lesionados y él solo presentó heridas menores, por lo que no fue trasladado. Ante los hechos al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Mi Ambulancia y la Policía municipal.