Javier Sánchez Herrera es designado como Fiscal de Operaciones Estratégicas
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La Fiscalía General de la República ha comenzado a investigar a militares involucrados en el operativo de la Sierra Tarahumara
El 18 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la designación de Javier Sánchez Herrera, como encargado de despacho de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.
Su nuevo cargo se presentó disponible, tras la salida de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien fue vinculado a las investigaciones del operativo realizado en la Sierra Tarahumara y la presunta participación de funcionarios extranjeros, de la CIA, en el municipio de Morelos.
Javier Sánchez Herrera se desempeñaba como director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE, área responsable del Servicio Médico Forense (Semefo) en Chihuahua.
La salida del previo encargado de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas sucedió el 13 de mayo. Posteriormente, la fiscal Wendy Chávez Villanueva reveló los avances de la investigación relacionada con el operativo efectuado en el municipio de Morelos.
Actualmente, se informó que la FGR ha interrogado a militares relacionados con los operativos en Chihuahua, tras haber entrevistado a un aproximado de 47 oficiales de la Fiscalía.
‘En cuanto a la investigación de los hechos, posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional, que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILCC), informamos que además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo’ El Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara.