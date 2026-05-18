Javier Sánchez Herrera es designado como Fiscal de Operaciones Estratégicas

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    Javier Sánchez Herrera es designado como Fiscal de Operaciones Estratégicas
    Javier Sánchez Herrera sustituye a Guillermo Arturo Zuany Portillo Vanguardia

La Fiscalía General de la República ha comenzado a investigar a militares involucrados en el operativo de la Sierra Tarahumara

El 18 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la designación de Javier Sánchez Herrera, como encargado de despacho de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

Su nuevo cargo se presentó disponible, tras la salida de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien fue vinculado a las investigaciones del operativo realizado en la Sierra Tarahumara y la presunta participación de funcionarios extranjeros, de la CIA, en el municipio de Morelos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-22-por-desaparicion-en-febrero-de-una-familia-del-edomex-en-sinaloa-GC20779708

Javier Sánchez Herrera se desempeñaba como director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE, área responsable del Servicio Médico Forense (Semefo) en Chihuahua.

La salida del previo encargado de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas sucedió el 13 de mayo. Posteriormente, la fiscal Wendy Chávez Villanueva reveló los avances de la investigación relacionada con el operativo efectuado en el municipio de Morelos.

Actualmente, se informó que la FGR ha interrogado a militares relacionados con los operativos en Chihuahua, tras haber entrevistado a un aproximado de 47 oficiales de la Fiscalía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/interroga-fgr-a-militares-por-operativo-en-chihuahua-NN20780739

‘En cuanto a la investigación de los hechos, posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional, que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILCC), informamos que además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo’ El Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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