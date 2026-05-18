Detienen a 22 por desaparición en febrero de una familia del Edomex en Sinaloa

CDMX.- El Gabinete de Seguridad informó que en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México en Sinaloa, elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena, Marina, FGR y Guardia Nacional han realizado acciones coordinadas que permitieron la detención de 22 personas, nueve de ellas con participación directa en los hechos.

“Además, se ejecutaron siete cateos y se aseguraron 20 armas de fuego, más de 3 mil dosis de droga, vehículos, dinero en efectivo y equipo táctico”, señaló el Gabinete de Seguridad en redes sociales.

Las instituciones mantienen como prioridad la localización de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos y se continuará con las acciones de búsqueda e investigación para dar con su paradero y garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.