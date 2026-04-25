Votarán este martes reforma para regular aseguradoras y hospitales privados

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Coahuila
/ 25 abril 2026
    Votarán este martes reforma para regular aseguradoras y hospitales privados
    La iniciativa plantea obligar a hospitales privados a transparentar costos y garantizar la cobertura de servicios médicos a pacientes asegurados. FREEPIK

El diputado Jericó Abramo Masso señaló que la iniciativa busca eliminar cobros excesivos y garantizar mayor transparencia en servicios de salud privada

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados votará este martes 28 de abril un dictamen que, según sus impulsores, busca frenar prácticas abusivas en aseguradoras de gastos médicos mayores y hospitales privados en México.

El diputado federal Jericó Abramo Masso, quien promovió la iniciativa, afirmó que el objetivo es corregir un sistema que, aseguró, ha operado en perjuicio de pacientes. “Durante demasiado tiempo las aseguradoras y hospitales privados han hecho negocio a costa de la salud de la gente, escondiendo condiciones, negando coberturas y abusando de quienes más lo necesitan; esto tiene que acabar”, dijo.

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De acuerdo con el legislador, el dictamen —respaldado por fuerzas parlamentarias— plantea reformas a diversas leyes federales para obligar a mayor transparencia en contratos y servicios. Entre los cambios, destacó la eliminación de las llamadas “letras chiquitas”, mecanismo que, señaló, ha permitido evadir responsabilidades.

“Con esta iniciativa los contratos deberán ser claros, sin engaños ni condiciones ocultas”, apuntó.

También indicó que la propuesta busca evitar que se niegue la cobertura médica cuando los pacientes no acuden a redes de médicos definidas por las aseguradoras, así como mejorar la portabilidad de los seguros, permitiendo cambiar de compañía sin perder antigüedad ni derechos, incluso en personas mayores de 60 años.

Abramo Masso agregó que la iniciativa contempla que hospitales privados transparenten precios y servicios, además de fortalecer las facultades de organismos como Profeco, Condusef y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para sancionar incumplimientos.

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“También se fortalecen las facultades de autoridades como Profeco, Condusef y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con el objetivo de sancionar y exhibir a quienes incumplan la ley”, señaló.

El legislador sostuvo que la reforma podría impactar en las condiciones de competencia del sector y en la protección de usuarios, al obligar a las instituciones a modificar prácticas que, dijo, han afectado a las familias.

“Se acabaron los privilegios para unos cuantos. Hoy estamos del lado de la gente”, concluyó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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