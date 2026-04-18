Jesús Murillo Karam sufre derrame cerebral en su domicilio

El 18 de abril se reportó que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha permanecido hospitalizado 3 días por un derrame cerebral.

Se detalló que el incidente ocurrió mientras estaba en su domicilio en la Ciudad de México, en donde permanecía arrestado por el caso Ayotzinapa desde el 2024.

Según varios medios de información, Jesús Murillo yace internado en el Hospital Ángeles, al sur de la Ciudad de México. Se detalló que permanece en terapia intensiva y podría presentar un edema cerebral.

Jesús Murillo Karem fue procurador de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su detención tuvo relación con presuntos vinculamientos con el caso Ayotzinapa y el supuesto encubrimiento de lo ocurrido. Los cargos fueron imputados durante el sexenio de AMLO, por la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero.