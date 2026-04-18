Jesús Murillo Karam sufre derrame cerebral en su domicilio

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México
/ 18 abril 2026
    Jesús Murillo Karam sufre derrame cerebral en su domicilio
    Murillo sufre derrame cerebral en la CDMX Vanguardia

El exprocurador de la administración de Peña Nieto fue trasladado a prisión domiciliaria en el 2024

El 18 de abril se reportó que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha permanecido hospitalizado 3 días por un derrame cerebral.

Se detalló que el incidente ocurrió mientras estaba en su domicilio en la Ciudad de México, en donde permanecía arrestado por el caso Ayotzinapa desde el 2024.

Según varios medios de información, Jesús Murillo yace internado en el Hospital Ángeles, al sur de la Ciudad de México. Se detalló que permanece en terapia intensiva y podría presentar un edema cerebral.

Jesús Murillo Karem fue procurador de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su detención tuvo relación con presuntos vinculamientos con el caso Ayotzinapa y el supuesto encubrimiento de lo ocurrido. Los cargos fueron imputados durante el sexenio de AMLO, por la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero.

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Aunque su detención fue en el 2022, dos años después, un juez de control del reclusorio sur aceptó la solicitud de que Jesús Murrillo, quien también fue exgobernador de Hidalgo, fuese trasladado a su domicilio, ya que contaba, en aquel entonces, con 76 años de edad.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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