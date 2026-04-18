Piden castigar a Ebrard por caso de su hijo viviendo por seis meses en Embajada

Jorge Triana, portavoz del blanquiazul, explicó que la “inédita confesión” del propio Ebrard amerita que deba ser “cuantificado el monto del desvío, porque es un daño al erario, como se le quiera ver, y aunque se quiera negar, se tiene que fincar responsabilidades al Secretario. En cualquier democracia moderna Marcelo Ebrard ya se hubiera separado del cargo, por lo menos de manera temporal”.

El PAN exigió al Gobierno federal que presente de inmediato una denuncia para que sea cuantificado el daño penal que representó la estancia de uno de los hijos del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la Residencia Oficial de la Embajadora de México durante seis meses.

El entonces Canciller Marcelo Ebrard aceptó que su subordinada, la Embajadora en Reino Unido, Josefa González Blanco, recibiera en la Residencia a su hijo, mientras hacía sus estudios en Londres.

”Es un delito que está debidamente tipificado: se están utilizando recursos públicos para un fin particular. Es peculado, es desvío de recursos públicos, es abuso de autoridad. Ilegalidades confesadas en cadena nacional”, expuso el panista.

Subrayó que legalmente procede son dos cosas: en lo administrativo, Ebrard tendría que ser separado del cargo de inmediato, en lo político, tendría que ser destituido sin más.

”El Gobierno está obligado a actuar oficiosamente: no se tiene que esperar a que se presente una denuncia. Y se tiene que presentar una denuncia por el daño a las arcas públicas, se tiene que cuantificar y proceder penalmente”, planteó.