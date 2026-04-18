Piden castigar a Ebrard por caso de su hijo viviendo por seis meses en Embajada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 abril 2026
    Piden castigar a Ebrard por caso de su hijo viviendo por seis meses en Embajada
    Subrayan que legalmente procede son dos cosas: en lo administrativo, Ebrard tendría que ser separado del cargo de inmediato, en lo político, tendría que ser destituido sin más. REFORMA

El entonces Canciller Marcelo Ebrard aceptó que su subordinada, la Embajadora en Reino Unido, Josefa González Blanco, recibiera en la Residencia a su hijo, mientras hacía sus estudios en Londres

El PAN exigió al Gobierno federal que presente de inmediato una denuncia para que sea cuantificado el daño penal que representó la estancia de uno de los hijos del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la Residencia Oficial de la Embajadora de México durante seis meses.

Jorge Triana, portavoz del blanquiazul, explicó que la “inédita confesión” del propio Ebrard amerita que deba ser “cuantificado el monto del desvío, porque es un daño al erario, como se le quiera ver, y aunque se quiera negar, se tiene que fincar responsabilidades al Secretario. En cualquier democracia moderna Marcelo Ebrard ya se hubiera separado del cargo, por lo menos de manera temporal”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ubican-10-derrames-de-hidrocarburo-en-ultimos-7-meses-en-el-golfo-de-mexico-PD20107585

El entonces Canciller Marcelo Ebrard aceptó que su subordinada, la Embajadora en Reino Unido, Josefa González Blanco, recibiera en la Residencia a su hijo, mientras hacía sus estudios en Londres.

”Es un delito que está debidamente tipificado: se están utilizando recursos públicos para un fin particular. Es peculado, es desvío de recursos públicos, es abuso de autoridad. Ilegalidades confesadas en cadena nacional”, expuso el panista.

Subrayó que legalmente procede son dos cosas: en lo administrativo, Ebrard tendría que ser separado del cargo de inmediato, en lo político, tendría que ser destituido sin más.

”El Gobierno está obligado a actuar oficiosamente: no se tiene que esperar a que se presente una denuncia. Y se tiene que presentar una denuncia por el daño a las arcas públicas, se tiene que cuantificar y proceder penalmente”, planteó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Castigos
embajadas

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba; así participó Sheinbaum en España

Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba, así participó Sheinbaum en Cumbre
Tecno eco-friendly

Tecno eco-friendly
true

Nada ni nadie es para siempre
Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta a un juez en Estados Unidos para exigir un trato justo dentro de prisión.

“El Chapo” pide trato justo en EU: la carta que envió desde prisión y lo que reclama
Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX; la joven acudió a entrevista laboral y fue hallada sin vida en un edificio

Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX; Fiscalía presenta avances del caso
Donald Trump, visto a través de la valla metálica de un evento de la UFC, un reflejo de su aislamiento político y la presión creciente que enfrenta.

Memes de Jesús, amenazas, guerra en Irán: un retrato de Trump bajo presión
Liverpool anunció su primera Venta Nocturna de 2026 del 24 al 26 de abril, con promociones en diversas categorías por la temporada del Día de las Madres.

Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y qué ofertas habrá por el Día de las Madres
Versión. La conductora afirmó que continuará con sus proyectos en televisión y negó estar ‘asqueada’ del país.

Galilea Montijo desmiente audio viral y niega salida de México