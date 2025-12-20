$!Joven de 21 años es detenido en posesión de 100 dosis de droga, en Nuevo León

Los elementos realizaban labores estratégicas en el municipio de Guadalupe cuando lograron la captura del hombre en la colonia Nuevo Almaguer.

Monterrey, Nuevo León.- Un joven de 21 años fue detenido por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones ( AEI ) en posesión de más de 100 dosis de narcóticos, en Nuevo León.

En el cruce de Piedra Lumbre y Gorrión se percataron de la presencia del joven que al notar a las autoridades intentó fugarse, pero fue detenido.

El sujeto se identificó como Henry “N”, de 21 años, quien entre sus pertenencias traía 53 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 50 dosis de una sustancia granulada cristalina con las características del cristal, entre otros indicios.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.