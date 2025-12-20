$!Un menor, de tan solo 15 años, es detenido en posesión de un fusil, en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un menor armado con un fusil fue detenido por policías de Fuerza Civil en el municipio de Monterrey.

El adolescente, de tan solo 15 años fue detectado en posesión del arma larga en calles de la colonia Plan de San Luis, en el referido ayuntamiento.

Los elementos de la policía estatal realizaban trabajos de detección y disuasión delictiva cuando realizaron la detención del joven armado.

