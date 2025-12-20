Un menor, de tan solo 15 años, es detenido en posesión de un fusil, en Monterrey

/ 20 diciembre 2025
    Los hechos se regisraron la noche del jueves en el municipio de Monterrey, informó la Secretaría de Seguridad estatal Fotos: cortesía
Un adolescente fue asegurado por policías estatales en la colonia Plan de San Luis, en Monterrey, tras ser detectado en posesión de un fusil

Monterrey, Nuevo León.- Un menor armado con un fusil fue detenido por policías de Fuerza Civil en el municipio de Monterrey.

El adolescente, de tan solo 15 años fue detectado en posesión del arma larga en calles de la colonia Plan de San Luis, en el referido ayuntamiento.

Los elementos de la policía estatal realizaban trabajos de detección y disuasión delictiva cuando realizaron la detención del joven armado.

Los sucesos se registraron la noche del jueves cuando los efectivos pusieron en marcha un dispositivo estratégico, en la colonia Plan de San Luis, en el mencionado ayuntamiento.

Cuando los efectivos arribaron al cruce de las calles Benito Canales y Vicente Guerreron se percataron de la presencia del varón que al parecer portaba un arma larga la cual le ordenaron que depusiera.

Al adolescente le fue decomisado un fusil abastecido con 27 balas.

El joven fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para verificar su situación.

