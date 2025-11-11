Joven se debate entre la vida y la muerte tras choque con unidad de la Ministerial, en Nuevo León

México
/ 11 noviembre 2025
    Joven se debate entre la vida y la muerte tras choque con unidad de la Ministerial, en Nuevo León
    Los hechos se registraron este martes en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey Foto: cortesía

Las autoridades correspondientes documentaron el incidente para esclarecer la situación jurídica de los participantes

Un joven que recién se acaba de casar se debate entre la vida y la muerte luego de participar en una colisión con una unidad del Grupo Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, este martes.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Lincoln y Calle Nacionalización de la Banca, en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey.

Los agentes se dirigían en apoyo a bordo de su unidad policial cuando ocurrió el percance.

Durante el despliegue, elementos que acudieran en apoyo a bordo de una unidad policial con sirena y códigos encendidos, participaron en un hecho vial’, precisó la Fiscalía.

Precisó que el evento fue documentado por la autoridad correspondiente y se encuentra en proceso de trámite para resolver la situación jurídica de los participantes.

Extraoficialmente, se identificó al joven como Armando Presas Ortega.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a hondureño por agredir a su novia en arranque de celos, en Nuevo León

Por su parte, Protección Civil del estado informó que el joven fue rescatado de su unidad con equipo de rescate urbano, ya que se encontraba atrapado. Dos elementos ministeriales fueron trasladados para su valoración al Hospital Isssteleón.

Temas


Accidentes
accidentes viales
Choques

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Organizaciones


Protección Civil

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes