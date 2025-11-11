Joven se debate entre la vida y la muerte tras choque con unidad de la Ministerial, en Nuevo León

Un joven que recién se acaba de casar se debate entre la vida y la muerte luego de participar en una colisión con una unidad del Grupo Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, este martes.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Lincoln y Calle Nacionalización de la Banca, en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey.

Los agentes se dirigían en apoyo a bordo de su unidad policial cuando ocurrió el percance.

‘Durante el despliegue, elementos que acudieran en apoyo a bordo de una unidad policial con sirena y códigos encendidos, participaron en un hecho vial’, precisó la Fiscalía.

Precisó que el evento fue documentado por la autoridad correspondiente y se encuentra en proceso de trámite para resolver la situación jurídica de los participantes.

Extraoficialmente, se identificó al joven como Armando Presas Ortega.

Por su parte, Protección Civil del estado informó que el joven fue rescatado de su unidad con equipo de rescate urbano, ya que se encontraba atrapado. Dos elementos ministeriales fueron trasladados para su valoración al Hospital Isssteleón.