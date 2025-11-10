Detienen a hondureño por agredir a su novia en arranque de celos, en Nuevo León

México
/ 10 noviembre 2025
    Detienen a hondureño por agredir a su novia en arranque de celos, en Nuevo León
    Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León. FOTO: CORTESÍA
    Detienen a hondureño por agredir a su novia en arranque de celos, en Nuevo León

Policías de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en la zona cuando fueron alertados por un caso de violencia familiar

Monterrey, Nuevo León.- Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes, en una vivienda ubicada en el cruce de Juan Ponce de León y Juárez en la colonia Cristina Larralde de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Tráiler de doble remolque cargado de pacas de cartón se incendia en la Carretera a Saltillo

El presunto agresor fue identificado como Darol “N”, de 26 años, quien fue detenido por policías municipales que, al momento de los sucesos, realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona.

Personal del C4 les informó de un caso de violencia familiar, por lo que los uniformados se trasladaron hasta unos cuartos de renta en donde, desde el tercer piso, escucharon los gritos de una mujer pidiendo ayuda.

$!Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León.
Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León. FOTO: CORTESÍA

También alcanzaron a escuchar la voz de un hombre que amenazaba con matarla.

Los policías tocaron a la puerta pero, al no tener respuesta y oír que la mujer les gritó que el agresor traía un machete, la derribaron.

En el interior encontraron a la joven lesionada por arma blanca.

La mujer les dijo que estaba conviviendo con su novio, pero de pronto él le pidió el celular para un llamada y entonces se lo revisó y le reclamó porque tenía como contactos a varios amigos.

$!Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León.
Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Se intoxican 10 trabajadores con vapores de thinner dentro empresa Lenovo en Nuevo León

Eso desató una disputa que terminó en una agresión con arma blanca. Además, de que la tomó por el cuello para intentar ahorcarla.

El presunto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Temas


Violencia
Violencia Contra La Mujer
Migrantes

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez