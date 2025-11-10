Detienen a hondureño por agredir a su novia en arranque de celos, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes, en una vivienda ubicada en el cruce de Juan Ponce de León y Juárez en la colonia Cristina Larralde de Monterrey.

El presunto agresor fue identificado como Darol “N”, de 26 años, quien fue detenido por policías municipales que, al momento de los sucesos, realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona.

Personal del C4 les informó de un caso de violencia familiar, por lo que los uniformados se trasladaron hasta unos cuartos de renta en donde, desde el tercer piso, escucharon los gritos de una mujer pidiendo ayuda.