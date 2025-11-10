Detienen a hondureño por agredir a su novia en arranque de celos, en Nuevo León
Policías de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en la zona cuando fueron alertados por un caso de violencia familiar
Monterrey, Nuevo León.- Una joven de 21 años, sufrió un ataque a manos de su novio, un hondureño, que en un arranque de celos la hirió con un machete e intentó ahorcarla, en Nuevo León.
Los hechos se registraron la madrugada de este lunes, en una vivienda ubicada en el cruce de Juan Ponce de León y Juárez en la colonia Cristina Larralde de Monterrey.
El presunto agresor fue identificado como Darol “N”, de 26 años, quien fue detenido por policías municipales que, al momento de los sucesos, realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona.
Personal del C4 les informó de un caso de violencia familiar, por lo que los uniformados se trasladaron hasta unos cuartos de renta en donde, desde el tercer piso, escucharon los gritos de una mujer pidiendo ayuda.
También alcanzaron a escuchar la voz de un hombre que amenazaba con matarla.
Los policías tocaron a la puerta pero, al no tener respuesta y oír que la mujer les gritó que el agresor traía un machete, la derribaron.
En el interior encontraron a la joven lesionada por arma blanca.
La mujer les dijo que estaba conviviendo con su novio, pero de pronto él le pidió el celular para un llamada y entonces se lo revisó y le reclamó porque tenía como contactos a varios amigos.
Eso desató una disputa que terminó en una agresión con arma blanca. Además, de que la tomó por el cuello para intentar ahorcarla.
El presunto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Ministerio Público.