Juez del Edomex libera a Karla y Germán, esposa e hijo de ‘Lord Pádel’

Durante este 13 de octubre se reportó la liberación de Karla ‘N’ y Germán ‘N’, quienes son la esposa e hijo de Alejandro Germán ‘N’, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Lord Pádel’ debido a un grave conflicto contra un instructor.

Según la información que ha sido compartida, esto sería el resultado de la decisión de un juez de control en el Estado de México, quien modificó las medidas cautelares de prisión preventiva justificada durante una audiencia de más de cinco horas, programada en la sede de los juzgados de Tlalnepantla, en el Centro Penitenciario de Barrientos.

Ante esta modificación, la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJEM) solicitó que los acusados permanecieran encerrados debido a que la víctima y un testigo podrían estar en riesgo. Mientras que la defensa basó sus argumentos en la ausencia de amenazas.

Ahora, Karla y Germán continuarán su proceso en libertad mientras continúan las investigaciones relacionadas a la agresión perpetrada.

¿QUÉ HIZO ‘LORD PÁDEL’? ESTOS SON LOS HECHOS DE LOS QUE SE LE ACUSA

El caso se hizo público tras una violenta agresión ocurrida en julio de 2025, en el club Alfa Pádel de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, la cual quedó documentada en una grabación que fue compartida en redes sociales, volviéndose viral y causando indignación entre los internautas.