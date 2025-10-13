Juez del Edomex libera a Karla y Germán, esposa e hijo de ‘Lord Pádel’

México
/ 13 octubre 2025
    Juez del Edomex libera a Karla y Germán, esposa e hijo de ‘Lord Pádel’
    Juez suspende prisión preventiva justificada para Karla y Germán, esposa e hijo de Alejandro Germán, alias ‘Lord Pádel’. FOTO_ VANGUARDIA

De acuerdo con lo que se ha informado, un juez de control suspendió la prisión preventiva justificada de Karla y Germán

Durante este 13 de octubre se reportó la liberación de Karla ‘N’ y Germán ‘N’, quienes son la esposa e hijo de Alejandro Germán ‘N’, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Lord Pádel’ debido a un grave conflicto contra un instructor.

Según la información que ha sido compartida, esto sería el resultado de la decisión de un juez de control en el Estado de México, quien modificó las medidas cautelares de prisión preventiva justificada durante una audiencia de más de cinco horas, programada en la sede de los juzgados de Tlalnepantla, en el Centro Penitenciario de Barrientos.

TE PUEDE INTERESAR: Caso ‘Lord Pádel’: Vinculan a proceso a cuatro implicados por intento de homicidio contra instructor

Ante esta modificación, la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJEM) solicitó que los acusados permanecieran encerrados debido a que la víctima y un testigo podrían estar en riesgo. Mientras que la defensa basó sus argumentos en la ausencia de amenazas.

Ahora, Karla y Germán continuarán su proceso en libertad mientras continúan las investigaciones relacionadas a la agresión perpetrada.

¿QUÉ HIZO ‘LORD PÁDEL’? ESTOS SON LOS HECHOS DE LOS QUE SE LE ACUSA

El caso se hizo público tras una violenta agresión ocurrida en julio de 2025, en el club Alfa Pádel de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, la cual quedó documentada en una grabación que fue compartida en redes sociales, volviéndose viral y causando indignación entre los internautas.

En los hechos, el empresario Alejandro Germán “N” agredió brutalmente a Israel Morales Hernández, un instructor de pádel, tras un altercado durante un partido.

De acuerdo con las imágenes que fueron divulgadas en plataformas digitales, ‘Lord Pádel’ sometió y golpeó al instructor en el suelo, al tiempo que lo amenazaba de muerte con expresiones como “te voy a matar”. La víctima sufrió lesiones, incluyendo una fisura en una costilla y esguinces.

‘LORD PÁDEL’ Y CÓMPLICES... ¿DE QUÉ SE LES ACUSA?

Tras una denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación y solicitó órdenes de aprehensión.

A Alejandro Germán “N” y sus cómplices (su socio Othon ‘N’, su esposa Karla ‘N’ y su hijo Germán ‘N’) se les acusa del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

TE PUEDE INTERESAR: “Lord Pádel” rompe el silencio y justifica agresión contra Israel Morales en entrevista exclusiva

Tras el incidente, los implicados intentaron evadir la justicia. ‘Lord Pádel’ y su familia huyeron del país, dirigiéndose inicialmente a Europa, pero fueron rastreados y finalmente capturados por elementos de la Interpol y la Fiscalía en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo.

A pesar de que los cuatro fueron vinculados a proceso por el delito de tentativa de homicidio, el proceso legal tomó un giro controversial. Alejandro Germán “N” y su socio, Othon “N”, fueron puestos en libertad y han llevado su proceso fuera de prisión gracias a que sus abogados tramitaron un amparo con anterioridad.

Temas


Prisión Preventiva
Redes sociales
Liberaciones

Localizaciones


Edomex

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

