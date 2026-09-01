Juez desecha amparo del “R1” para posible extradición a EU

Un juez del Distrito del Estado de México desechó la demanda de amparo que fue promovida en favor de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, señalado como líder de los Rs, célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 30 de julio de 2026 Ramón, “R1” por su alias, fue arrestado en Atotonilco de Alto, Jalisco, en un operativo en conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

El amparo solicitado por el detenido pretendía evitar una eventual orden de expulsión o extradición a Estados Unidos, donde un jurado federal de Washington acusó al “R1” por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en el país del norte.

Mientras que en México también es señalado como el probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.