Juez desecha amparo del “R1” para posible extradición a EU

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    Juez desecha amparo del “R1” para posible extradición a EU
    Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1” X

El “R1” prevé ser extraditado a Estados Unidos pero el juez rechaza su amparo por ser una demanda contra actos futuros e inciertos

Un juez del Distrito del Estado de México desechó la demanda de amparo que fue promovida en favor de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, señalado como líder de los Rs, célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El pasado 30 de julio de 2026 Ramón, “R1” por su alias, fue arrestado en Atotonilco de Alto, Jalisco, en un operativo en conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

El amparo solicitado por el detenido pretendía evitar una eventual orden de expulsión o extradición a Estados Unidos, donde un jurado federal de Washington acusó al “R1” por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en el país del norte.

Mientras que en México también es señalado como el probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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El amparo quedó registrado en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez lo desechó por improcedente.

En su notificación, el juez señaló que no se puede admitir una demanda contra actos futuros e inciertos.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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