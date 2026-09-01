Tragedia en Tequixquiac: vinculan a proceso a mujer por el homicidio de su bebé en el Estado de México

Un indignante caso de violencia intrafamiliar conmociona a la comunidad del municipio de Tequixquiac. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso en contra de Mirna Samary “N”, de 33 años de edad, como presunta responsable del homicidio de su propia hija , una lactante de apenas 11 meses de gestación nacida en el seno de un hogar mexiquense.

Los hechos se registraron el pasado 23 de agosto de 2026 en un inmueble localizado en la colonia San Mateo. De acuerdo con las indagatorias preliminares de las autoridades, la imputada se encontraba a solas con la menor cuando la atacó presuntamente con un arma punzocortante, causándole heridas de gravedad que terminaron con la vida de la pequeña en el lugar.

Custodia, atención médica y cumplimiento de la orden de aprehensión

Tras perpetrar la agresión contra la infante, la mujer intentó quitarse la vida provocándose múltiples cortes en el área del cuello. Tras recibir los primeros auxilios de emergencia por parte de paramédicos, fue trasladada bajo estricta vigilancia a un hospital de alta especialidad ubicado en el municipio de Zumpango.

Debido a su delicado cuadro de salud, la orden de aprehensión tramitada por el Agente del Ministerio Público no pudo ejecutarse de inmediato. Los agentes de la policía de investigación debieron aguardar a que el personal médico otorgara el alta hospitalaria correspondiente para cumplimentar el mandato judicial por el delito de homicidio.

Una vez restablecida, Mirna Samary “N” fue aprehendida e ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional.