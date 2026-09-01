Tragedia en Tequixquiac: vinculan a proceso a mujer por el homicidio de su bebé en el Estado de México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tragedia en Tequixquiac: vinculan a proceso a mujer por el homicidio de su bebé en el Estado de México
    La FGJEM logró la vinculación a proceso en contra de Mirna Samary “N”, de 33 años de edad, como presunta responsable del homicidio de su propia hija. FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención y prisión preventiva de Mirna Samary “N”, acusada de quitarle la vida a su hija de 11 meses de edad antes de intentar autolesionarse.

Un indignante caso de violencia intrafamiliar conmociona a la comunidad del municipio de Tequixquiac. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso en contra de Mirna Samary “N”, de 33 años de edad, como presunta responsable del homicidio de su propia hija, una lactante de apenas 11 meses de gestación nacida en el seno de un hogar mexiquense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-jesucristo-n-por-la-muerte-de-sus-padres-en-nl-FC23123897

Los hechos se registraron el pasado 23 de agosto de 2026 en un inmueble localizado en la colonia San Mateo. De acuerdo con las indagatorias preliminares de las autoridades, la imputada se encontraba a solas con la menor cuando la atacó presuntamente con un arma punzocortante, causándole heridas de gravedad que terminaron con la vida de la pequeña en el lugar.

Custodia, atención médica y cumplimiento de la orden de aprehensión

Tras perpetrar la agresión contra la infante, la mujer intentó quitarse la vida provocándose múltiples cortes en el área del cuello. Tras recibir los primeros auxilios de emergencia por parte de paramédicos, fue trasladada bajo estricta vigilancia a un hospital de alta especialidad ubicado en el municipio de Zumpango.

Debido a su delicado cuadro de salud, la orden de aprehensión tramitada por el Agente del Ministerio Público no pudo ejecutarse de inmediato. Los agentes de la policía de investigación debieron aguardar a que el personal médico otorgara el alta hospitalaria correspondiente para cumplimentar el mandato judicial por el delito de homicidio.

Una vez restablecida, Mirna Samary “N” fue aprehendida e ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional.

$!Los hechos se registraron el pasado 23 de agosto de 2026 en un inmueble localizado en la colonia San Mateo.
Los hechos se registraron el pasado 23 de agosto de 2026 en un inmueble localizado en la colonia San Mateo. FOTO: ESPECIAL

Situación jurídica y medidas cautelares

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control valoró la carga probatoria presentada por la representación social y determinó vincular a proceso a la imputada. Como medida cautelar ante la gravedad del delito, la autoridad judicial ordenó la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Es crucial señalar que, con base en las normas procesales del sistema penal mexicano, la imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un tribunal.

El fenómeno del filicidio y su contexto psicosocial

Desde el punto de vista legal y criminológico, privar de la vida a un hijo recibe el nombre de filicidio, una conducta tipificada dentro del Código Penal bajo la agravante de homicidio calificado por parentesco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cada-24-horas-se-registran-dos-homicidios-en-la-cdmx-sesnsp-AB23002662

Especialistas en criminología y salud mental diferencian distintas causas detrás de estos lamentables acontecimientos:

1. Filicidio altruista: Casos donde el progenitor percibe falsamente la muerte como una salvación para el infante.

2. Brotes psicóticos: Episodios agudos caracterizados por alucinaciones o delirios no controlados.

3. Violencia y maltrato acumulado: Derivado de cuadros severos y continuos de abuso infantil.

4. Intento de suicidio posterior: Conducta sumamente recurrente en estas tragedias, donde la agresión se encamina hacia el menor y de inmediato hacia la propia madre, reflejando graves crisis de salud mental que requieren un abordaje multidisciplinario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vinculación A Proceso
Violencia Intrafamiliar
homicidios

Localizaciones


Edomex

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El asesor de Sheinbaum

El asesor de Sheinbaum
true

Andy tequilero: otra foto de una amistad de años

Sheinbaum rinde este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde presenta los avances y retos de su administración.

Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (VIDEO)
El INE rechazó el nuevo emblema de SOMOS al considerar que mantiene elementos que pueden generar identificación con símbolos de identidad nacional.

INE rechaza emblema de SOMOS y da 48 horas para presentar una nueva propuesta
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima diluvio de 72 horas de lluvia a México, tormentas intensas , granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Apuesta. El catálogo de streaming se renueva en septiembre con historias que van desde el melodrama y la acción hasta el terror y la ciencia ficción.

Septiembre se llena de estrenos: del romance al terror, esto llega al streaming
La Leagues Cup 2026 tendrá un campeón de México: América, Monterrey, León y Toluca se disputan los dos boletos para la Final.

Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados