Tragedia en Tequixquiac: vinculan a proceso a mujer por el homicidio de su bebé en el Estado de México
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La Fiscalía del Estado de México confirmó la detención y prisión preventiva de Mirna Samary “N”, acusada de quitarle la vida a su hija de 11 meses de edad antes de intentar autolesionarse.
Un indignante caso de violencia intrafamiliar conmociona a la comunidad del municipio de Tequixquiac. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso en contra de Mirna Samary “N”, de 33 años de edad, como presunta responsable del homicidio de su propia hija, una lactante de apenas 11 meses de gestación nacida en el seno de un hogar mexiquense.
Los hechos se registraron el pasado 23 de agosto de 2026 en un inmueble localizado en la colonia San Mateo. De acuerdo con las indagatorias preliminares de las autoridades, la imputada se encontraba a solas con la menor cuando la atacó presuntamente con un arma punzocortante, causándole heridas de gravedad que terminaron con la vida de la pequeña en el lugar.
Custodia, atención médica y cumplimiento de la orden de aprehensión
Tras perpetrar la agresión contra la infante, la mujer intentó quitarse la vida provocándose múltiples cortes en el área del cuello. Tras recibir los primeros auxilios de emergencia por parte de paramédicos, fue trasladada bajo estricta vigilancia a un hospital de alta especialidad ubicado en el municipio de Zumpango.
Debido a su delicado cuadro de salud, la orden de aprehensión tramitada por el Agente del Ministerio Público no pudo ejecutarse de inmediato. Los agentes de la policía de investigación debieron aguardar a que el personal médico otorgara el alta hospitalaria correspondiente para cumplimentar el mandato judicial por el delito de homicidio.
Una vez restablecida, Mirna Samary “N” fue aprehendida e ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional.
Situación jurídica y medidas cautelares
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control valoró la carga probatoria presentada por la representación social y determinó vincular a proceso a la imputada. Como medida cautelar ante la gravedad del delito, la autoridad judicial ordenó la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Es crucial señalar que, con base en las normas procesales del sistema penal mexicano, la imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un tribunal.
El fenómeno del filicidio y su contexto psicosocial
Desde el punto de vista legal y criminológico, privar de la vida a un hijo recibe el nombre de filicidio, una conducta tipificada dentro del Código Penal bajo la agravante de homicidio calificado por parentesco.
Especialistas en criminología y salud mental diferencian distintas causas detrás de estos lamentables acontecimientos:
1. Filicidio altruista: Casos donde el progenitor percibe falsamente la muerte como una salvación para el infante.
2. Brotes psicóticos: Episodios agudos caracterizados por alucinaciones o delirios no controlados.
3. Violencia y maltrato acumulado: Derivado de cuadros severos y continuos de abuso infantil.
4. Intento de suicidio posterior: Conducta sumamente recurrente en estas tragedias, donde la agresión se encamina hacia el menor y de inmediato hacia la propia madre, reflejando graves crisis de salud mental que requieren un abordaje multidisciplinario.