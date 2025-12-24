Juez libera 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo’s en Sonora; van 7 cumplimentadas

Un Juez Penal libró 25 órdenes de aprehensión por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre en el establecimiento comercial Waldo’s, en Hermosillo, Sonora, de las cuales siete ya han sido cumplimentadas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE).

La autoridad detalló que para la ejecución de estas órdenes se autorizaron diversas técnicas de investigación, incluidos cateos judiciales.

Asimismo, este día a las 17:00 horas se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de la persona moral, ante un Juez Oral Penal en la capital sonorense.

La Fiscalía precisó que la citación a dicha audiencia fue emitida por el órgano jurisdiccional y que la institución ha brindado orientación, atención y acompañamiento a las víctimas.