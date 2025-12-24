Juez libera 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo’s en Sonora; van 7 cumplimentadas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El trágico incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo ocurrió la tarde del 1 de noviembre de 2025, dejando un saldo devastador de 24 personas fallecidas (incluyendo menores de edad y una mujer embarazada) y al menos 15 heridos
Un Juez Penal libró 25 órdenes de aprehensión por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre en el establecimiento comercial Waldo’s, en Hermosillo, Sonora, de las cuales siete ya han sido cumplimentadas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE).
La autoridad detalló que para la ejecución de estas órdenes se autorizaron diversas técnicas de investigación, incluidos cateos judiciales.
TE PUEDE INTERESAR: Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo
Asimismo, este día a las 17:00 horas se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de la persona moral, ante un Juez Oral Penal en la capital sonorense.
La Fiscalía precisó que la citación a dicha audiencia fue emitida por el órgano jurisdiccional y que la institución ha brindado orientación, atención y acompañamiento a las víctimas.
ESTO FUE LO QUE PASÓ EN EL INCENDIO DE WALDO’S EN HERMOSILLO
El trágico incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo ocurrió la tarde del 1 de noviembre de 2025, dejando un saldo devastador de 24 personas fallecidas (incluyendo menores de edad y una mujer embarazada) y al menos 15 heridos.
El siniestro se originó presuntamente por la explosión de un transformador eléctrico instalado de manera irregular al interior del local, lo que provocó que el fuego se propagara con extrema rapidez, atrapando a clientes y empleados en medio del pánico.
TE PUEDE INTERESAR: Titular de Protección Civil de Sonora renuncia tras explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo
Las investigaciones posteriores revelaron graves negligencias administrativas y de seguridad, ya que el establecimiento operaba sin dictámenes aprobatorios de Protección Civil desde hacía cinco años. A pesar de haber recibido múltiples inspecciones entre 2019 y 2025, el plan interno de seguridad de la sucursal fue rechazado en al menos diez ocasiones.
Esta falta de protocolos llevó al Gobierno de Sonora a ordenar el cierre preventivo de las 68 sucursales de la cadena en todo el estado para realizar auditorías exhaustivas.