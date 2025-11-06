Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo

La tragedia ocurrida en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo continúa cobrando vidas. Este jueves 6 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Marcos Segundo, de 81 años, quien resultó gravemente herido durante la explosión registrada el pasado 1 de noviembre.

Don Marcos se desempeñaba como paquetero en el comercio y se encontraba en su jornada laboral cuando ocurrió el siniestro.

Su esposa, Luz del Carmen Félix, también trabajaba en el mismo lugar, alternando sus turnos: ella de lunes a miércoles y él de jueves a domingo.

El señor Marcos fue rescatado por una ciudadana del interior de la tienda cuando su cuerpo ardía en llamas, afuera una mujer le ayudó a jalarlo y sofocarle el fuego.

Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron aún consciente a una clínica privada, donde pudo proporcionar sus datos e incluso solicitar ser intubado ante la gravedad de sus lesiones.

Sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, además de múltiples afectaciones provocadas por la explosión y el posterior incendio.

Cinco días después del siniestro, su estado crítico le arrebató la vida, aumentando a 24 el número de personas fallecidas.