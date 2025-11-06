Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo

/ 6 noviembre 2025
    Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo
    Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo FOTO: CUARTO OSCURO | Arturo Castro

Las autoridades siguen las indagatorias para esclarecer qué ocasionó el incidente y en quienes recae la responsabilidad

La tragedia ocurrida en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo continúa cobrando vidas. Este jueves 6 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Marcos Segundo, de 81 años, quien resultó gravemente herido durante la explosión registrada el pasado 1 de noviembre.

Don Marcos se desempeñaba como paquetero en el comercio y se encontraba en su jornada laboral cuando ocurrió el siniestro.

Su esposa, Luz del Carmen Félix, también trabajaba en el mismo lugar, alternando sus turnos: ella de lunes a miércoles y él de jueves a domingo.

El señor Marcos fue rescatado por una ciudadana del interior de la tienda cuando su cuerpo ardía en llamas, afuera una mujer le ayudó a jalarlo y sofocarle el fuego.

Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron aún consciente a una clínica privada, donde pudo proporcionar sus datos e incluso solicitar ser intubado ante la gravedad de sus lesiones.

Sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, además de múltiples afectaciones provocadas por la explosión y el posterior incendio.

Cinco días después del siniestro, su estado crítico le arrebató la vida, aumentando a 24 el número de personas fallecidas.

El gobernador Alfonso Durazo lamentó el suceso a través de redes sociales y expresó su solidaridad con la familia de la víctima, reiterando que la investigación continuará hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

Las autoridades mantienen las indagatorias para definir responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse en la ciudad.

Temas


Accidentes
Víctimas
incendios

Localizaciones


Sonora
México

Organizaciones


Cruz Roja

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

