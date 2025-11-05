Titular de Protección Civil de Sonora renuncia tras explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo

México
/ 5 noviembre 2025
    Titular de Protección Civil de Sonora renuncia tras explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo
    Tras el fatídico incendio registrado en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, se reportó la renuncia del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Armando Castañeda Sánchez. FOTO: ESPECIAL

El 1 de noviembre, una explosión seguida de un incendio consumió una sucursal de la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, dejando 23 muertos y 12 heridos

Tras el fatídico incendio registrado en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, se reportó la renuncia del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Armando Castañeda Sánchez.

La noticia fue confirmada por el gobernador Alfonso Durazo en un breve mensaje publicado en sus redes sociales, para garantizar transparencia en el proceso de investigación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Por si se quemaba todo’: ex trabajadora de Waldo’s comparte orden antes del siniestro

“En virtud de ello, he solicitado al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado que se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la FGJE (Fiscalía General de Justicia del Estado), con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación”.

¿QUÉ PASÓ EN WALDO’S DE HERMOSILLO?

El 1 de noviembre de 2025, una explosión seguida de un incendio consumió una sucursal de la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo. Este lamentable suceso ocurrió mientras la tienda se encontraba concurrida, resultando en un saldo de 23 personas fallecidas y al menos 12 heridas, entre ellas clientes y empleados.

La investigación oficial, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, apuntó inicialmente a una posible falla en un transformador privado como la causa de la explosión.

TE PUEDE INTERESAR: Tras 23 muertos, Waldo’s promete ayuda a familias y entrega total a autoridades

No obstante, las pesquisas revelaron graves negligencias en la operación de la tienda, destacando la ausencia de un plan interno de protección civil y de la autorización de Protección Civil vigente desde 2021.

