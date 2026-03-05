Justifica Sheinbaum menos tiempo electoral en radio y TV: ‘Hay más impacto en redes’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Justifica Sheinbaum menos tiempo electoral en radio y TV: ‘Hay más impacto en redes’
    Señaló que los detalles podrían ser definidos por el INE o en las leyes secundarias de la reforma. CUARTOSCURO

La Presidenta aclaró que se mantienen sin modificación los tiempos para campañas de gobierno en salud u otros mensajes públicos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó, para defender la propuesta de reducir los tiempos de radio y televisión para propaganda electoral, que actualmente las campañas tienen mayor impacto en redes sociales y plataformas digitales.

En su conferencia de prensa matutina, la Presidenta explicó la propuesta contenida en el proyecto de reforma electoral que ya se entregó a la Cámara de Diputados para iniciar su trámite legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: Plantea IP inversiones por 100 mil millones de dólares en los próximos años: Sheinbaum

Detalló que el planteamiento busca modificar solamente los tiempos destinados a partidos políticos durante las etapas de precampañas y campañas, sin que se afecten los espacios oficiales que usa el Gobierno para campañas de salud u otros mensajes públicos.

“Finalmente, solamente el tiempo electoral para los partidos políticos, precampañas y campaña. La forma de comunicarse en una buena parte por las plataformas, por las redes sociales, es más la mayoría. La mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes, la televisión y la radio pues cada vez menos impacto, aún tienen su impacto, pero tienen menos impacto”, afirmó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Sheinbaum aseguró que el proyecto de reforma surgió de planteamientos que se discutieron durante los foros que se llevaron a cabo por todo el País.

“Fueron propuestas que se hicieron durante los foros y la Comisión consideró esta reducción”, dijo.

“No tiene que ver con los tiempos oficiales del Gobierno para comunicar campañas contra el consumo de drogas. En este momento está la vacunación contra el sarampión, eso se mantiene exactamente igual, es nada más en la época del periodo de campaña y evidentemente solamente son tiempos oficiales”, señaló.

Detalló que no se plantea un nuevo formato de propaganda electoral, en tanto la regulación específica se podría definir a partir de las leyes secundarias a la reforma o por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Muchas veces hay un hallazgo de la ciudadanía al final de la cantidad de spots que se ponen, por la cantidad de tiempo que se utiliza, entonces se considera por parte de la Comisión que será un tiempo suficiente”, expuso.

Por otro lado, defendió las disposiciones sobre inteligencia artificial en la reforma, pues acotó que tienen el objetivo de obligar a que los contenidos generados con esas herramientas se identifiquen de forma visible para los ciudadanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes