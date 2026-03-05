Justifica Sheinbaum menos tiempo electoral en radio y TV: ‘Hay más impacto en redes’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó, para defender la propuesta de reducir los tiempos de radio y televisión para propaganda electoral, que actualmente las campañas tienen mayor impacto en redes sociales y plataformas digitales.

En su conferencia de prensa matutina, la Presidenta explicó la propuesta contenida en el proyecto de reforma electoral que ya se entregó a la Cámara de Diputados para iniciar su trámite legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: Plantea IP inversiones por 100 mil millones de dólares en los próximos años: Sheinbaum

Detalló que el planteamiento busca modificar solamente los tiempos destinados a partidos políticos durante las etapas de precampañas y campañas, sin que se afecten los espacios oficiales que usa el Gobierno para campañas de salud u otros mensajes públicos.

“Finalmente, solamente el tiempo electoral para los partidos políticos, precampañas y campaña. La forma de comunicarse en una buena parte por las plataformas, por las redes sociales, es más la mayoría. La mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes, la televisión y la radio pues cada vez menos impacto, aún tienen su impacto, pero tienen menos impacto”, afirmó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Sheinbaum aseguró que el proyecto de reforma surgió de planteamientos que se discutieron durante los foros que se llevaron a cabo por todo el País.

“Fueron propuestas que se hicieron durante los foros y la Comisión consideró esta reducción”, dijo.

“No tiene que ver con los tiempos oficiales del Gobierno para comunicar campañas contra el consumo de drogas. En este momento está la vacunación contra el sarampión, eso se mantiene exactamente igual, es nada más en la época del periodo de campaña y evidentemente solamente son tiempos oficiales”, señaló.

Detalló que no se plantea un nuevo formato de propaganda electoral, en tanto la regulación específica se podría definir a partir de las leyes secundarias a la reforma o por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Muchas veces hay un hallazgo de la ciudadanía al final de la cantidad de spots que se ponen, por la cantidad de tiempo que se utiliza, entonces se considera por parte de la Comisión que será un tiempo suficiente”, expuso.

Por otro lado, defendió las disposiciones sobre inteligencia artificial en la reforma, pues acotó que tienen el objetivo de obligar a que los contenidos generados con esas herramientas se identifiquen de forma visible para los ciudadanos.