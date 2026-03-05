Plantea IP inversiones por 100 mil millones de dólares en los próximos años: Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Plantea IP inversiones por 100 mil millones de dólares en los próximos años: Sheinbaum
    Sheinbaum detalló que los proyectos de inversión planeados son en distintos rubros. CUARTOSCURO

Tras reunión con Consejo Nacional de Inversiones, la Presidenta asegura que hay optimismo en el sector empresarial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que empresarios del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) plantearon proyectos en el País por 100 mil millones de dólares para los próximos años en distintos rubros.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal dijo que el sector empresarial está en una posición optimista para invertir.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentos tras reunión con gabinete de Seguridad

“Plantearon cerca de 100 mil millones de dólares de inversiones en los siguientes años, de empresarios mexicanos en distintas áreas. Fue muy buena reunión, ellos muy optimistas de cómo se va avanzando en el país y muy optimistas de 2026 en el crecimiento económico del país”, comentó.

Sheinbaum sostuvo esta semana una reunión con el CNI, donde se dio seguimiento a los avances del llamado Plan México. Estuvieron presentes representantes de la iniciativa privada, entre ellos el empresario Carlos Slim.

“Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México”, informó en sus redes sociales.

El encuentro es parte del diálogo que mantienen de forma permanente el gobierno federal y el sector empresarial para promover el crecimiento económico y fortalecer la llegada de inversiones.

Antes de ello, el 3 de diciembre la Presidenta tuvo una reunión con representantes de los principales consorcios e integrantes de su gabinete, donde se dialogó sobre temas económicos y se planteó crear un consejo enfocado en promover inversiones.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; también asistió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; así como Francisco Cervantes, expresidente del CCE, así como diversos empresarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
inversiones

Personajes


Claudia Sheinbaum

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes