Plantea IP inversiones por 100 mil millones de dólares en los próximos años: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que empresarios del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) plantearon proyectos en el País por 100 mil millones de dólares para los próximos años en distintos rubros.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal dijo que el sector empresarial está en una posición optimista para invertir.

“Plantearon cerca de 100 mil millones de dólares de inversiones en los siguientes años, de empresarios mexicanos en distintas áreas. Fue muy buena reunión, ellos muy optimistas de cómo se va avanzando en el país y muy optimistas de 2026 en el crecimiento económico del país”, comentó.

Sheinbaum sostuvo esta semana una reunión con el CNI, donde se dio seguimiento a los avances del llamado Plan México. Estuvieron presentes representantes de la iniciativa privada, entre ellos el empresario Carlos Slim.

“Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México”, informó en sus redes sociales.

El encuentro es parte del diálogo que mantienen de forma permanente el gobierno federal y el sector empresarial para promover el crecimiento económico y fortalecer la llegada de inversiones.

Antes de ello, el 3 de diciembre la Presidenta tuvo una reunión con representantes de los principales consorcios e integrantes de su gabinete, donde se dialogó sobre temas económicos y se planteó crear un consejo enfocado en promover inversiones.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; también asistió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; así como Francisco Cervantes, expresidente del CCE, así como diversos empresarios.