Justin Trudeau, Charlize Theron y Rafa Márquez encabezan México Siglo XXI 2026

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    Justin Trudeau, Charlize Theron y Rafa Márquez encabezan México Siglo XXI 2026

El programa de la Fundación Telmex ofrece una curaduría orientada al análisis geopolítico, desafíos de la economía digital y las artes escénicas de alcance internacional

La Fundación Telmex reunirá a más de 10 mil becarios de instituciones públicas y privadas de todo el país durante la edición anual de su magno evento “México Siglo XXI”, el cual se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre. A lo largo de 24 años de trayectoria ininterrumpida, el foro ha mantenido como hilo conductor brindar inspiración, visión crítica y nuevas perspectivas frente a los paradigmas contemporáneos.

La cartelera de esta edición destaca por la presencia del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, la actriz y productora Charlize Theron, un panel deportivo integrado por figuras clave del futbol nacional como Rafa Márquez, Javier Aguirre y Guillermo Ochoa, así como la intervención del especialista en mercadotecnia y economía digital Scott Galloway.

El programa ofrece una curaduría orientada hacia el análisis geopolítico, los desafíos de la economía digital, las artes escénicas de alcance internacional, la inversión social y el alto rendimiento deportivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-siglo-xxi-va-por-la-era-de-la-inclusion-con-la-conectividad-y-telecomunicaciones-PA17243682

¿QUIÉNES ESTARÁN EN MÉXICO SIGLO XXI 2026?
El evento iniciará a las 9:00 de la mañana, la agenda seguirá el siguiente orden de aparición:

9:00 hrs - Carlos Slim Domit: Presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil.
9:30 hrs - Justin Trudeau: Ex primer ministro de Canadá.
10:30 hrs - Andrew Lloyd Webber: Compositor y productor británico.
12:00 hrs - Alex Roca: Atleta y maratonista profesional español.
13:00 hrs - Scott Galloway: Autor, académico y emprendedor en serie.
15:30 hrs - Mind2mind: Campeones mundiales de mentalismo escénico.
16:30 hrs - Charlize Theron: Actriz, modelo, productora y activista.<br 18:00 hrs - Memo Ochoa, Javier Aguirre y Rafa Márquez: Integrantes del Panel Deportivo.
19:00 hrs - Arturo Elías Ayub: Director general de Fundación Telmex Telcel.

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CHARLIZE THERON, GANADORA DEL PREMIO ÓSCAR
Actriz y productora galardonada con el premio Óscar por Monster, y distinguida con premios Globo de Oro y SAG. Encabeza la casa productora Denver & Delilah Productions, promoviendo narrativas innovadoras. Nombrada Mensajera de la Paz de la ONU en 2008, instituyó en 2007 el Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), enfocado en la prevención del VIH, salud sexual y desarrollo de liderazgos juveniles en comunidades vulnerables del sur africano.

JUSTIN TRUDEAU, ex primer ministro de Canadá

Líder político que ejerció como primer ministro de Canadá entre 2015 y 2025. Miembro parlamentario desde 2008, impulsó la equidad social, la transición ecológica y la consolidación comercial estratégica a través del T-MEC / CUSMA junto a México y Estados Unidos. Su gestión representa un referente de gobernanza multilateral, diplomacia institucional y liderazgo cívico para afrontar transformaciones geopolíticas contemporáneas.

Scott Galloway, estrategia de marca y marketing digital

Profesor de marketing en NYU Stern, autor superventas y emprendedor en serie fundador de nueve empresas, entre ellas Prophet y L2. Autor de obras clave como The Four, The Algebra of Wealth y Notes on Being a Man, sobresale por su análisis crítico de las grandes tecnológicas, finanzas e inteligencia artificial. Conduce los podcasts Pivot y The Prof G Pod, y su conferencia TED de 2024 fue la más vista mundialmente al exponer los desafíos económicos de las nuevas generaciones.

Memo Ochoa, Javier Aguirre y Rafa Márquez (Panel Deportivo)

¿Y si, sí? Memo Ochoa es el mexicano con más llamado mundialistas (hasta 2026), seis Copas Oro y un bronce olímpico. Javier Aguirre es el único DT mexicano en dirigir tres Mundiales (2002, 2010 y 2026), ganando la Copa Oro y Nations League en 2025. Rafa Márquez, mundialista histórico y doble campeón de Champions League con FC Barcelona, completó su etapa de auxiliar en 2026 y asumió en julio de 2026 la dirección técnica de la Selección Nacional con miras a 2030.

Mind2mind, REPRESENTAN A LA PSICOLOGÍA DEL ASOMBRO

Dúo de mentalismo escénico conformado por James Harrington y Marina Liani. Campeones mundiales de mentalismo en FISM 2025 y ganadores de pases de oro televisivos (Golden Buzzer), destacan por el fenómeno ‘Second Sight’, donde Marina descifra percepciones y recuerdos del público a ciegas y sin apoyo electrónico. Con presentaciones en teatros de prestigio y una residencia en Fontainebleau Las Vegas en 2026, representan la cúspide actual de la psicología del asombro.

Alex Roca, récord guiness

Atleta y conferenciante español con parálisis cerebral y 76% de discapacidad física. Consiguió un récord Guinness histórico al ser la primera persona en el mundo con dicha condición en culminar un maratón oficial (Barcelona, 42.195 km). Su palmarés abarca seis medias maratones, cinco triatlones y dos ediciones de la Titan Desert, consolidándose como referente internacional de resiliencia, determinación inquebrantable y superación de límites humanos.

Andrew Lloyd Webber, GANADOR DE EMMY, GRAMMY, ÓSCAR Y TONY

Compositor y productor británico, referente del teatro musical en Broadway y West End. Es miembro del círculo EGOT (ganador de Emmy, Grammy, Óscar y Tony) y ostenta múltiples premios Olivier. Es creador de clásicos como El fantasma de la ópera, Cats, Evita y Jesucristo Superstar. En 2024 fue investido Caballero de la Orden de la Jarretera, coronando una trayectoria prolífica en las artes escénicas y en la industria del entretenimiento.

Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil

Director general de Fundación Telmex Telcel y director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, encabezando proyectos como Uno TV y Claro Sports. Reconocido empresario, orador y autor del libro El Negociador, consolidó una amplia proyección pública como inversionista en Shark Tank México. Lidera programas sociales en educación, salud y cultura, coordinando magnos foros formativos que impulsan el liderazgo ético, la resiliencia y el emprendimiento juvenil en el país.

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso

Empresario mexicano, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, y titular del patronato del Instituto Nacional de Nutrición. Ha liderado la modernización estratégica en telecomunicaciones e infraestructura, así como el impulso a jóvenes talentos con Escudería Telmex. Desde la Fundación Carlos Slim, encabeza iniciativas de educación, salud digital y conectividad social con alto impacto formativo para el desarrollo de México.

¿Qué es México Siglo XXI?

Es el evento anual insignia diseñado para celebrar el programa de becas de la Fundación Telmex. El encuentro tiene entre sus objetivos centrales promover el desarrollo integral de los estudiantes becarios más allá del entorno estrictamente académico.

Por esta razón, la organización fomenta la formación continua en distintas disciplinas del conocimiento humano, la colaboración interdisciplinaria, el debate crítico y el aprendizaje directo a través de testimonios y ponencias de líderes globales en economía, política, negocios, tecnología, artes, deportes y literatura.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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