Jesse confirma nueva banda tras separación de ‘Jesse & Joy’: ‘Es un proyecto de hace meses’

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    Jesse confirma nueva banda tras separación de ‘Jesse &amp; Joy’: ‘Es un proyecto de hace meses’
    Cambios. El cantante aseguró hace una semana que necesitaba tiempo para estar con su esposa y familia, por lo que bajaría el ritmo de trabajo. FOTO: CUARTOSCURO

El cantante presentó oficialmente a ‘Jesse and The Supernovas’ y respondió a los cuestionamientos sobre la pausa de su proyecto musical junto a Joy

Por más que quisieron mantener el discurso de la “salud mental y espacio con su familia”, ya se conoció la verdad detrás de la separación del dueto ‘Jesse & Joy’, ya que este miércoles por la tarde el cantante confirmó desde su perfil en Instagram el lanzamiento de su proyecto musical lejos de su hermana.

“Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida”, escribió el cantante a sus miles de seguidores.

Con la presentación del logo e imagen de la que será una nueva agrupación llamada ‘Jesse and The Supernovas’, las críticas y cuestionamientos no dejaron de aparecer en el post, debido a que un día antes su hermana Joy rompió en llanto al desconocer las razones reales de esta “repentina” separación.

¿QUÉ HIZO JESSE?

Ante el reclamo de quienes eran sus fans, el cantante originario de la CDMX salió a defender su nuevo trabajo y aseguró que era algo que desde hace meses era sabido por su hermana y su anterior equipo de trabajo.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, aseguró.

E insistió en que sólo se trataba de “una pausa” del concepto de ‘Jesse & Joy’. “Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”, justificó el músico.

Aseguró que no se trata de una pelea, menos pública; sin embargo, el público cuestionó que no fue honesto al anunciar su “repentina” pausa.

“No he dejado tirado ni abandonado a nadie. Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice”, concluyó el cantante.

No he dejado tirado ni abandonado a nadie. Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo”.
Jesse, cantanutor.
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La tarde del martes, Joy rompió en llanto cuando se presentó a la rueda de prensa en donde se habló del show navideño titulado ‘¿Con Quién se Queda el Reno?’, mismo que será el primero sin él y que marca un fin de más de 20 años como dupla de música pop en español.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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