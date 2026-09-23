Las 303 palabras de Trump contra México

Teóricamente, la comparación no se sostiene. El Estado Islámico instaló un califato y construyó un Estado paralelo, a diferencia de lo que ha hecho el crimen organizado en México, que controla una amplia superficie del territorio mexicano, pero no estructural o sistémicamente, sino a través de la corrupción de funcionarios, el terror y satisfactores económicos para las comunidades que no los reciben del gobierno. Pero no es la precisión de la analogía lo que buscó Trump, sino el significado de una nueva frase para sintetizar lo que piensa de México y su gobierno, como “el epicentro de la violencia de los cárteles”.

No puede equivocarse la presidenta Claudia Sheinbaum al analizar el discurso que pronunció Donald Trump ayer en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas . Dijo muchas cosas sobre México que parecen una reiteración de declaraciones previas, pero hay un cambio sustantivo en la conceptualización del problema de los cárteles de la droga y una redefinición de su papel en la geopolítica: dejaron de ser un problema bilateral para convertirse en uno mundial, donde México no puede contener una amenaza interna y externa, la cual comparó con el Estado Islámico (EI), que en su momento de máximo poder llegó a controlar el 50 por ciento de Siria y el 13 por ciento de Irak.

Trump no dirigió su discurso a una audiencia republicana en busca de votos para las elecciones intermedias de noviembre, como suponen en el gobierno mexicano que son los estimuladores de su retórica incendiaria contra México. Estuvo orientada a 126 jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la Asamblea General, aunque no se sabe con exactitud cuántos de ellos estaban presentes en el salón plenario en el momento en que habló, después del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y antes del líder turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Ante todos los dignatarios, cancilleres y representantes del mundo, Trump dedicó 303 palabras directas o indirectas sobre México y los cárteles, contra las mil 152 sobre Irán, su principal objetivo del discurso. Sin embargo, cuando los dos principales cárteles de la droga mexicanos –Sinaloa y Jalisco Nueva Generación– tienen operaciones en alrededor de un centenar de países en los cinco continentes, las palabras tienen otro significado.

El mensaje no fue contra la presidenta Sheinbaum ni su gobierno, a quienes elogió y dijo que tampoco quieren a los cárteles; sin embargo, los describió como débiles e incapaces de recuperar el control territorial perdido frente al crimen organizado. “Es inaceptable para Estados Unidos compartir una frontera de tres mil 200 kilómetros con un territorio controlado por los cárteles”, amenazó. “México debe recuperar el control de su territorio de esos enemigos de la humanidad”. ¿Y si no, qué? La respuesta se infiere, aunque no la hoja de ruta ni el calendario.

Trump ha modificado el marco de referencia. Su énfasis sobre el control territorial, si bien no es novedoso, fue presentado dentro de un discurso de reafirmación del poder económico y militar de Estados Unidos en el mundo, que ha utilizado con medidas extraordinarias ante situaciones excepcionales contra los cárteles, infiltrados también por “adversarios externos”, como sugirió en el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro, para proteger sus intereses.

Por eso es tan relevante la equiparación de los cárteles con el EI, como “enemigos en guerra contra la civilización, utilizando los asesinatos, las violaciones, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror”. Como el Estado Islámico, agregó, “deben ser asesinados, ejecutados o detenidos como combatientes enemigos sin la posibilidad de que salgan en libertad, que es lo que estamos haciendo”.

México, no Cuba o Nicaragua, como un país cuyo territorio, insiste, está controlado por los cárteles, pasó a ser el principal enemigo para la seguridad hemisférica, donde lo eleva de un problema bilateral a uno multilateral. Ahí chocan conceptualmente Trump y Sheinbaum: mientras la Presidenta ha dicho que la cooperación bilateral debe ser sobre el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, el respeto y la confianza mutua, el paternalismo de Trump –elogiándola, pero diciéndole débil e incompetente– plantea una doctrina militarista que defienda la seguridad nacional de Estados Unidos, bajo la cual pueda justificar una acción más directa, con sus recursos militares o regionales, alineados en el Escudo de las Américas.

Frente a la insistencia de Trump, escuchada en las Naciones Unidas, el argumento de Sheinbaum, de que México es un Estado soberano –que no tiene control territorial frente a unos cárteles multinacionales a partir de sus santuarios mexicanos–, pierde fuerza. ¿Puede o no el gobierno quitarles territorios? Más de dos años de guerra fratricida en Sinaloa demuestran que no puede. Su desafortunada frase, de que la violencia en ese estado fue por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, es una loa involuntaria a la pax narca y un reconocimiento implícito a que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, benefició a su movimiento ignorando las denuncias de la participación del Cártel de Sinaloa en las elecciones para gobernador en 2021.