¡Vuelve Jessica Lange! El multiverso del terror se reúne: llega ‘American Horror Story 13’

¡Vuelve Jessica Lange! El multiverso del terror se reúne: llega ‘American Horror Story 13’

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Israel García
por Israel García

Con un elenco estelar que interpreta múltiples papeles y el retorno de sus mayores figuras, la serie busca consolidar su estatus como el máximo referente del horror en la cultura pop contemporánea

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Ryan Murphy tiene un segundo estreno estelar en una sola semana, y esta vez se trata de el regreso de una de las series más exitosas a nivel internacional, y que incluso una pausa de 3 años no apagó el fanatismo por ella: ‘American Horror Story’, quien regresa con la temporada 13 llamada así simplemente gracias a la idea de la trama que reúne a la mayoría de las estrellas que dieron fama al show.

El regreso de ‘American Horror Story’ marca uno de los acontecimientos televisivos más esperados del año, al reunir de nuevo el universo de terror antológico concebido por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Esta entrega funciona como un ambicioso crossover que entrelaza personajes, tramas e icónicas atmósferas de entregas anteriores, convirtiéndose en una auténtica celebración del legado que la franquicia ha construido desde su debut en 2011.

La trama conecta mundos de temporadas memorables como ‘Murder House’, ‘Asylum’, ‘Coven’, ‘Freak Show’ y ‘Cult’, permitiendo que varios miembros del elenco interpreten múltiples papeles dentro de una misma historia. En esta entrega, la narrativa se estructura como un choque masivo de dimensiones, donde antiguos protagonistas y antagonistas deben cruzar sus caminos para hacer frente a una amenaza superior que compromete el destino de sus respectivos universos.

UN ‘ALL STARS’ DE TERROR

Al referirse a la escala y ambición de este proyecto, el showrunner y productor Ryan Murphy destacó la naturaleza colaborativa y el tono épico de la temporada. “Todos piensan que es solo una temporada de ‘Coven’, pero no lo es: involucra a todas las entregas; es como un ensamblaje al estilo de ‘Los Vengadores’, donde todos se unen para derrotar al mal supremo”, declaró Murphy, añadiendo además que reunirse en el set con el elenco original se sintió como “volver a juntar a la banda después de años sin perder la sintonía”.

La gran sorpresa de la temporada radica en el retorno triunfal de la ganadora del Oscar Jessica Lange, cuya última participación regular ocurrió en la cuarta temporada. La aclamada actriz retoma a sus cuatro icónicos personajes —Constance Langdon, la Hermana Jude, Fiona Goode y Elsa Mars— en un despliegue actoral sin precedentes para la producción de FX y Disney+.

Respecto a su decisión de volver al programa tras años de ausencia, Jessica Lange compartió su entusiasmo por explorar nuevamente el universo que redefinió una etapa clave de su carrera. “American Horror Story revitalizó mi carrera y me conectó con una generación completamente nueva de espectadores; regresar a interpretar a estos personajes tan complejos y fascinantes, dentro de un arco narrativo tan desmedido, fue un reto irresistible que no podía rechazar”, afirmó la legendaria intérprete sobre su esperada reaparición.

Desde su debut, ‘American Horror Story’ se ha consolidado como un hito indiscutible de la cultura pop, redefiniendo el género del terror en la pantalla chica al resucitar el formato antológico y elevar la estética macabra a un fenómeno de masas. Su impacto trasciende la televisión: desde el vestuario gótico de las brujas de ‘Coven’ hasta sus perturbadores villanos, que inspiran miles de disfraces cada año, la serie se convirtió en un referente definitivo y en una cita obligada para la temporada de Halloween.

Al fusionar el camp, el drama de alta factura y las leyendas del cine con el folclore oscuro estadounidense, la obra de Ryan Murphy demostró que el horror podía ser sofisticado, adictivo y un motor clave en la conversación cultural contemporánea.

Con un despliegue de caracterizaciones múltiples —donde figuras como Sarah Paulson y Evan Peters interpretan hasta seis y cinco papeles, respectivamente—, la producción busca redefinir la experiencia del terror en la pantalla chica.

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La combinación de humor negro, nostalgia gótica y giros argumentales impredecibles promete devolver a la antología el estatus de evento televisivo imperdible en vísperas de la temporada de Halloween.

El estreno será este jueves 24 de septiembre por Disney+ y en el canal FX por la TV por cable a las 22:00 horas.

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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