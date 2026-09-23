Gilberto Mora hereda el 10 de la Selección Mexicana en el inicio de la era Rafael Márquez

Gilberto Mora dará un nuevo paso en su ascenso con la Selección Mexicana. El mediocampista de Xolos de Tijuana dejará el dorsal 19 que utilizó durante el Mundial 2026 y portará el número 10 del Tricolor en el arranque de la era de Rafael Márquez, según los reportes surgidos este miércoles. El cambio coloca al futbolista de 17 años en un papel de mayor protagonismo dentro del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

Mora aparece en la primera convocatoria de Márquez y apunta a estrenar la camiseta 10 en el amistoso contra Colombia, programado para el sábado 26 de septiembre en Baltimore. México también tendrá compromisos de preparación frente a Perú, Estados Unidos y Chile. La camiseta quedó disponible ante la ausencia de Alexis Vega, quien utilizó el número 10 durante la Copa del Mundo de 2026.

Mora, en cambio, disputó la justa mundialista con el 19 y tuvo participación ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, convirtiéndose en uno de los futbolistas jóvenes que permanecerán en la transición del representativo nacional. El dorsal tampoco será desconocido para “Morita”. En junio, Xolos anunció la renovación del canterano por tres años y confirmó que, como parte del acuerdo, recibiría el número 10 del conjunto fronterizo. El club calificó aquella negociación como el contrato más importante de su historia para un jugador. Mora debutó en Primera División con Tijuana en agosto de 2024 y desde entonces aceleró su crecimiento hasta instalarse en la Selección Mayor. Durante el Mundial también se convirtió en el mexicano más joven en disputar un partido de Copa del Mundo, cuando ingresó frente a Sudáfrica. Ahora, el cambio de dorsal añade un componente simbólico al comienzo de la gestión de Rafael Márquez.

El juvenil de Xolos pasa del 19 al 10 apenas meses después del Mundial, mientras México comienza a construir la base de jugadores que encabezará el camino hacia 2030. Su primera oportunidad para lucirlo llegará ante Colombia, en el debut de Márquez como seleccionador nacional.