AMLO y Sheinbaum lamentan fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

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    AMLO y Sheinbaum lamentan fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas
    Fallecimiento del político mexicano referente de la izquierda en el país Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años de edad ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

AMLO afirmó que “sin él, otra sería la realidad política del país” y Sheinbaum lo catalogó como hombre que “transformó la vida política de nuestro país”

Tras el anuncio del fallecimiento del político mexicano referente de la izquierda en el país Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años de edad, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el expresidente, quien además era cercano a él, Andrés Manuel López Obrador.

Cárdenas, también hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, fue una figura relevante en la historia moderna del país, su trayectoria transformó el sistema político al encabezar la ruptura del partido oficial y abrir el camino a la pluralidad electoral con la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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AMLO: “SIN ÉL, OTRA SERÍA LA REALIDAD”

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el deceso del político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, a los 92 años de edad, a quien llamó como “precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”.

A través de X, el exmandatario federal lo calificó como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. “Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

El exmandatario reconoció la influencia política del fundador del PRD y señaló que su legado permanecerá vigente.

Expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. “Nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, concluyó.

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SHEINBAUM: “HOMBRE QUE TRANSFORMÓ LA VIDA POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”.

En un mensaje en redes sociales, la Mandataria recordó que en 1988 encabezó un movimiento democrático pacífico que reunió el anhelo de cambio de millones de mexicanos.

“En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”, expresó.

Sheinbaum afirmó que aquella jornada electoral, en la que consideró que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente, marcó el comienzo de la transformación democrática del país.

“Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”, señaló.

La Presidenta también recordó que el ingeniero honró el legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, con una trayectoria congruente y comprometida con la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

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“Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales”, destacó.

Asimismo, sostuvo que la dignidad y las convicciones republicanas de Cárdenas Solórzano permanecerán como un referente para el país: “su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación”, manifestó.

Finalmente, Sheinbaum envió sus condolencias a los hijos del ingeniero, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a sus familiares, amigos y seres queridos: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”, concluyó.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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