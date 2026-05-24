La extraña fortuna de Pedro Segura

Es el rancho La Octava Maravilla. Al menos 500 hectáreas con arroyos, cascadas y arboledas. Perteneció a Joan Sebastian. Hoy es tierra de Pedro Segura.

Y, en medio de arbustos, un avión Douglas DC-9 de 130 plazas sobresale a lo lejos, tan fuera de todo orden que parece haber caído del cielo apenas ayer.

En el kilómetro 60 de la carretera Taxco-Cuernavaca, una propiedad bardeada en cantera se pierde en la distancia por ambos lados de la vía. En el trayecto, desde Coamazac hasta Teacalco, Taxco, entre Guerrero y Morelos, resaltan palacetes con ventanales árabes. Incluso una iglesia.

Pedro parece ser un hombre con suerte. A los 16 años migró a Estados Unidos, en 1984. A los 18 años obtuvo la ciudadanía gracias a la amnistía de Ronald Reagan.

Trabajó de lo que fuera y, sin ser dentista, a los 30 se hizo de la empresa Prime Dental, con ingresos arriba de los 2 millones de dólares anuales, según crunchbase.com, en una transacción que él nunca ha aclarado.

En cualquier caso, Pedro es la personificación del sueño americano. Se fue pobre, con apenas el pasaje, regresó millonario. Millonario aunque desconocido. Por lo menos hasta que en 2021 fue candidato a gobernador de Guerrero por el PT y el Partido Verde. Sacó tan sólo 90 mil votos, contra los 643 mil con los que ganó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

A partir de ahí se ha vuelto una figura difícil de ignorar. Desde sus desaguisados con la gobernadora y su padre, Félix Salgado Macedonio, tras el asesinato de su caballerango en mayo de 2023, hasta su detención en agosto de 2025 por delincuencia organizada y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los que fue exculpado; pasando por su exigencia al grupo Los Alegres del Barranco, en febrero de 2026, a cantar El corrido del “Mencho”, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el video donde denuncia el asesinato de su trabajador, le reclama a Evelyn que renuncie, y señala a un barón de Teloloapan, Juan Carlos Flores, “La Beba”, de ser el autor del crimen.

‘Esto no se va a quedar así. Te vas a ir tú o me voy a ir yo’. Flores fue asesinado en agosto de 2024 en Guanajuato, y adjudicado a La Familia Michoacana.Con 272 mil seguidores, su fanpage de Facebook ha sido su aparador y su condena.

LAS 11 MARAVILLAS

No es de extrañar que Pedro sea ahora el dueño de La Octava Maravilla. No es su única propiedad de este tipo. Es dueño de tres ranchos más: Los 4 Potrillos —llamado así por sus cuatro hijos—, ubicado en Chicago, donde está la matriz de Prime Dental; uno más en Los Sauces, Teloloapan, donde nació en 1966, y el hotel finca Vida en el lago, a orillas de la presa Valerio Trujano, en Tepecoacuilco.

Idólatra de Joan Sebastian, “mi amigo, mi hermano”; admirador de Nayib Bukele, de Salinas Pliego, de Donald Trump, y amigo de José Luis Abarca Velázquez, preso luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Salió en su defensa en una marcha que encabezó en Iguala, Guerrero, con cinco padres para pedir su liberación, en agosto de 2022.

Pendenciero, irascible, “amigo de Dios y del diablo”, sea lo que sea que esto signifique, Pedro —al que se le insistió por diferentes medios ser entrevistado— ha hecho del pleito su trinchera y de sus enemigos, reales o imaginarios, el blanco de sus críticas. Lo mismo pelea con los dirigentes de los partidos que lo postularon en 2021, con el rector de la UAG, con la gobernadora, que con periodistas que lo critican: ‘Perro que me ladra le doy un varazo en el hocico’.

Y si no tuviera enemigos a la vista, los busca. ‘Hoy le hice mi cartita a Santa para 2026 y le pedí nuevos enemigos, porque ya los de 2025 me la pelaron todos’, dice en un video en diciembre de 2025. Cuando lo detuvo la Fiscalía General de la República (FGR), el 12 de agosto de 2025, preguntó si era por mandato del senador Salgado o la gobernadora.

‘Vino un comandante de Morelos —dice en otro video— para decirme que Félix Salgado me quiere matar, pero aquí te la vas a pelar, aquí te vas tú y toda tu familia (...). Mataste a Alejandro Arcos porque te ganó la capital’.

SIN POLÍTICOS

El PT y el Verde no fueron los primeros partidos con los que simpatizó. Antes, participó con su hermano Pablo en el PRD y en MC, con el que intentó ser candidato en un primer momento en 2021. Su hermano fue candidato a alcalde de Teloloapan en 2018 y 2024. En ambos casos perdió.

‘No soy político’, responde Pedro Segura a la pregunta de un reportero, en una entrevista grupal subida a redes sobre si tiene preferencia por algún partido para ser candidato en 2027. ‘Voy por el partido que sea. No me pongo ningún logo’, agrega. Sobre si conoce la realidad del estado de Guerrero, respondió: ‘Conozco las carencias más que ningún político, porque nadie ayuda a Guerrero como yo. Yo ayudo más que un presidente municipal, más que un gobernador’. Si bien hay gente que lo reconoce, también hay quienes lo critican —interviene otro reportero.

‘Nadie —lo interrumpe, ceñudo—, me critican por temor [desde] páginas falsas, pagadas’.

Eso dice, aunque en 2024 fue acusado y sancionado por ejercer violencia política de género contra Leticia Mosso Hernández, esposa del dirigente del PT, Victoriano Wences Real, al transmitir en su Facebook: “Ya la vieja [de Victoriano] fue pluri”.

Y al ser detenido por la FGR, el petista dijo que Pedro ni era militante. Los dirigentes del Partido Verde hicieron lo mismo la vez que pidió ‘El corrido del Mencho’. Tras el deslinde, no tardó en reaccionar. ‘Gasté mi dinero para que ustedes tuvieran registro, ¡marranos!’, dijo en un video.

REY MIDAS

En Estados Unidos hay más de 3 millones de guerrerenses. Si de esos 3 millones una historia destaca, esa es la de Pedro. Es la excepción a la regla. Decenas de guerrerenses migran cada año en busca de mejores oportunidades de vida, y son los mismos que después de décadas de trabajo no pueden hacerse de una casa o de la ciudadanía. Cuando en otros casos no son expulsados o no mueren en el intento.

‘Como dice el dicho, todo lo que toco lo convierto en oro, y con la bendición de Dios y la ayuda de ustedes paisanos en 2027 voy a tocar a Guerrero’, dice en un post del 28 de diciembre de 2025. Un rey Midas que exhibe cuanto toca. ‘Tengo dinero de sobra para comprar un partido político’.

En sus posteos presume los últimos caballos adquiridos en España, las decenas de vehículos que regaló en las 250 clausuras de generación donde fue padrino, y los obsequios el 10 de mayo.

Se muestra pagando ferias, jaripeos, bailes. Cabalgando, pilotando su helicóptero, llegando a su finca con hombres armados en lo que él dice: ‘Es un ensayo para una serie que me van a hacer en Netflix’, o saliendo de una tienda Chanel en Chicago. Se muestra en Dubái, en Singapur, en Estambul, en París (...) en su rancho Los 4 Potrillos, en su finca Vida en el lago, en el laboratorio de Prime Dental; pero, sobre todo, se muestra en La Octava Maravilla, presumiendo sus maravillas.

Folclórico, suelta aforismos como si se mirara en el espejo: ‘Soy déspota, soy mal hablado y soy prepotente’.

‘Soy bendecido por Dios porque hasta el diablo me quiere”. “Lo menos que yo quiero es ser gobernador, pero si Dios me mandó a ‘hacerlo’, no me rajo’.

‘No soy narco. Dios me dio dinero de más para gastármelo’. ‘Voy a hacer de Guerrero un Dubái, si no me mata [antes Félix]’. ‘Si me chin..., va a ser un pedo mil veces más que los 43. Tengo todo acá preparado, mis amigazos están en Estados Unidos’.

Presume los corridos que le han compuesto. Y hasta hizo un videoclip con el que le compuso Joan Sebastian: Pedro abrazando a la gente, Pedro en un maizal, cabalgando, Pedro con su perro.