‘La ONU ha perdido fuerza’... Sheinbaum sobre conflicto entre Estados Unidos e Irán

Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que el organismo multilateral fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial como un espacio de representación universal. Sin embargo, consideró que hoy su influencia se ha visto reducida frente a las decisiones de las potencias militares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , afirmó que la Organización de las Naciones Unidas ha dejado de cumplir plenamente su función frente a conflictos internacionales como la actual tensión entre Estados Unidos e Irán.

“Se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial el objetivo era que cada país tuviera representación. Estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza... Es triste lo que ocurre, por decir lo menos, quien paga es la población civil”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tercera Guerra Mundial?... Las profecías de Nostradamus y Baba Vanga regresan en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos

MULTILATERALISMO Y AUTODETERMINACIÓN

Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana mantiene una postura histórica basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, principio consagrado tanto en la Constitución como en la Carta de la ONU.

En ese sentido, enfatizó que incluso ante violaciones a derechos humanos, las soluciones deben buscarse dentro de los mecanismos multilaterales y no mediante invasiones o intervenciones armadas. Para México, dijo, la diplomacia sigue siendo la vía prioritaria.

“La libertad no la va a imponer nadie desde fuera”, sostuvo al rechazar la idea de que el mundo necesite un “libertador”. La presidenta planteó que la estabilidad internacional se construye a partir del respeto entre naciones y del fortalecimiento institucional.

EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN CIVIL

Uno de los puntos centrales de su posicionamiento fue la preocupación por las consecuencias humanitarias de los conflictos armados. Sheinbaum advirtió que las guerras suelen afectar principalmente a la población civil, más allá de los intereses estratégicos de los Estados involucrados.

En el contexto de la escalada entre Estados Unidos e Irán, la mandataria reiteró que México apuesta por la solución pacífica de controversias como eje rector de su política exterior, evitando alineamientos bélicos o posturas intervencionistas.

La discusión sobre el papel de la ONU ocurre en un momento en que distintos organismos internacionales enfrentan cuestionamientos sobre su capacidad de mediación en conflictos prolongados y crisis geopolíticas complejas.

EL DEBATE SOBRE EL PAPEL DE LA ONU

La ONU fue fundada en 1945 con el objetivo de evitar nuevas guerras mundiales y promover la cooperación internacional. Su estructura incluye el Consejo de Seguridad, donde cinco países cuentan con poder de veto, un mecanismo que históricamente ha generado debates sobre equilibrio y representatividad.

Las declaraciones de Sheinbaum se suman a un debate más amplio sobre la eficacia del sistema multilateral en un entorno donde resurgen tensiones entre grandes potencias y conflictos regionales con impacto global.

DATOS CURIOSOS

· La Organización de las Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 tras la firma de la Carta en San Francisco.

· El Consejo de Seguridad está integrado por cinco miembros permanentes con poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

· México ha ocupado en varias ocasiones un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, participando en debates sobre paz y seguridad internacional.

· El principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos está consagrado en el artículo 89 de la Constitución mexicana como base de su política exterior.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... Ya hay Calendario oficial ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 2 al 26 de marzo?

En medio de una coyuntura internacional marcada por la incertidumbre, el posicionamiento de la presidenta coloca nuevamente en el centro del debate el papel del multilateralismo y la capacidad real de los organismos internacionales para contener los conflictos armados.