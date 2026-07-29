La SEP efectúa cierre total de escuelas militarizadas en México

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    La SEP efectúa cierre total de escuelas militarizadas en México
    La SEP efectúa cierre total de escuelas militarizadas Cuarto oscuro

Tras el incidente en la Academia Doenitz, de Ciudad Madero, la SEP decidió que los fines y principios educativos de México no son compatibles con la modalidad militarizada

El 29 de julio, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció el cierre de todas las escuelas militarizadas en México.

La notificación ocurre en el contexto del caso de Dafne Zapata, menor de edad que falleció durante un campamento de verano, proporcionado por la Academia Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipas. El incidente fue catalogado como feminicidio y una de las implicadas ya fue vinculada a proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-deslinda-defensa-de-regulacion-de-escuelas-militarizadas-en-el-pais-EG22420352

El informe de Mario Delgado detalla que las academias, bajo la modalidad ‘militarizada' cerrarán a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado el 31 de agosto.

El próximo 31 de agosto de 2026, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad ‘Militarizada’, ‘Militar’, ‘Castrense’ o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar’ notificó la SEP.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ESTUDIANTES?

A todos los estudiantes en los planes escolares, o los de nuevo ingreso, se les deberá devolver de manera inmediata la documentación escolar. Se les debe entregar certificados totales o parciales de estudios; cualquier otro documento que obre en poder de las instituciones será entregado a los tutores, con tal de garantizar la continuidad de la trayectoria escolar y no obstaculizar la incorporación a otra alternativa educativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estan-prohibidas-las-escuelas-militarizadas-sep-aclara-tras-caso-dafne-zapata-LA22447268

Se estipuló, por parte de la SEP, que todo pago efectuado por servicios educativos de devengar, como reinscripciones, útiles e uniformes, deberá ser reembolsado de manera inmediata por los planteles militarizados.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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