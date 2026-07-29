La SEP efectúa cierre total de escuelas militarizadas en México

La notificación ocurre en el contexto del caso de Dafne Zapata, menor de edad que falleció durante un campamento de verano, proporcionado por la Academia Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipas. El incidente fue catalogado como feminicidio y una de las implicadas ya fue vinculada a proceso.

El 29 de julio, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ), anunció el cierre de todas las escuelas militarizadas en México.

El informe de Mario Delgado detalla que las academias, bajo la modalidad ‘militarizada' cerrarán a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado el 31 de agosto.

‘El próximo 31 de agosto de 2026, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad ‘Militarizada’, ‘Militar’, ‘Castrense’ o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar’ notificó la SEP.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ESTUDIANTES?

A todos los estudiantes en los planes escolares, o los de nuevo ingreso, se les deberá devolver de manera inmediata la documentación escolar. Se les debe entregar certificados totales o parciales de estudios; cualquier otro documento que obre en poder de las instituciones será entregado a los tutores, con tal de garantizar la continuidad de la trayectoria escolar y no obstaculizar la incorporación a otra alternativa educativa.