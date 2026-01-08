Lala arranca el 2026 celebrando el Día de Reyes con alianzas emblemáticas

México
/ 8 enero 2026
    Lala arranca el 2026 celebrando el Día de Reyes con alianzas emblemáticas
    FOTO: CORTESÍA

Del 4 al 6 de enero, la marca líder en lácteos estará presente en CDMX, Monterrey y Torreón con activaciones que mezclan tradición, sabor y momentos para convivir en familia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2026, Lala, la marca líder en productos lácteos, inicia el año reforzando su conexión con las familias mexicanas a través de colaboraciones que celebran los momentos que nos unen. Comprometida con estar presente en cada mesa del país todos los días y fechas importantes, Lala convierte el Día de Reyes en una experiencia única.

En alianza con marcas icónicas como El Globo, Chocolate Abuelita y Pastelerías Lety, Lala impulsa iniciativas que no solo rescatan tradiciones mexicanas, sino que las transforma en experiencias memorables. Estas acciones refuerzan el sentido de comunidad, creando espacios donde las familias se reúnen para compartir momentos únicos, y promueven la convivencia en torno a sabores que evocan calidez, unión y mexicanidad. Juntas, estas marcas convierten cada celebración en un ritual que conecta generaciones y enriquece la mesa familiar.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Lala y Chocolate Abuelita iniciaron la temporada de celebración con el Tetra Móvil, desde diciembre una unidad itinerante comenzó a recorrer puntos clave de la Ciudad de México con actividades educativas y recreativas enfocadas en el origen de la leche, el uso responsable del envase TetraPak y la magia del chocolate caliente. Para acceder, los visitantes deben adquirir un litro de leche Lala y un Chocolate Abuelita. La experiencia lúdica está pensada para todas las edades, compartir en familia y disfrutar de estas fechas.

Además, para la temporada de rosca la marca tendrá activaciones en Ciudad de México, Monterrey y Torreón. En Ciudad de México, Lala une esfuerzos con El Globo para transformar su tienda insignia, ubicada en Londres 256, en la Colonia Juárez, el 5 y 6 de enero. Ahí, los asistentes podrán disfrutar de una rebanada de rosca acompañada de un vaso de leche Lala. La actividad se completa con dinámicas interactivas, un photo set temático y ambientación que invita a revivir el clásico “chopeo” en un entorno cálido y familiar.

La celebración también llega al norte del país. En colaboración con Pastelerías Lety, Lala ofrecerá activaciones especiales en dos tiendas representativas: en Monterrey, en Pablo Livas 7630, Rincón de Guadalupe; y en Torreón, en Constitución 399, Colonia San Isidro. Estos espacios estarán intervenidos con elementos visuales, actividades para toda la familia y degustaciones que promueven el consumo compartido y el disfrute de las tradiciones mexicanas.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

“En Lala creemos que los momentos en familia son los que nos definen como marca y como país. Por eso, este inicio de año nos llena de orgullo presentar iniciativas que celebran nuestras raíces y nos acercan a los hogares mexicanos con experiencias que van más allá del producto. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de nuestros consumidores, poniéndolos al centro y ofreciéndole propuestas únicas en su día a día, estar presentes donde menos lo esperan. Por ello, buscamos fortalecer nuestra presencia y transformar lo cotidiano en algo especial, de la mano de aliados estratégicos que comparten nuestra visión”, señaló Andrea Zavala, Gerente Sr. Marketing Lala Leches.

Con estas acciones, Lala reafirma su compromiso con las familias mexicanas y demuestra que la innovación también vive en los detalles: en el sabor que evoca recuerdos, en el ritual que reúne generaciones y en los pequeños gestos que fortalecen nuestros lazos.

Temas


Día De Reyes
Rosca De Reyes

Localizaciones


Monterrey
Torreón
Ciudad de México

Organizaciones


Grupo Lala

