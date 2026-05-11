Lanza Greenpeace la ruta del jaguar para alertar de la destrucción de la Selva Maya en México

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    Lanza Greenpeace la ruta del jaguar para alertar de la destrucción de la Selva Maya en México
    Greenpeace México presentó la “Ruta del jaguar”, especie elegida como mascota de la selección mexicana para el Mundial 2026, para advertir sobre la destrucción de la Selva Maya en el sureste mexicano, hábitat de los jaguares. EFE/Sáshenka Gutiérrez

El recorrido de Kanan busca crear conciencia sobre los riesgos que enfrenta su hábitat

CIUDAD DE MÉXICO- La organización ambientalista Greenpeace México presentó este sábado la ‘Ruta del jaguar’, especie elegida como mascota de la selección mexicana para el Mundial 2026, y recorrido con el que pretenden advertir a la sociedad de la destrucción de la Selva Maya en el sureste mexicano, hábitat de los jaguares.

En un acto público en el Zócalo de la Ciudad de México, la ONG dio el banderazo del recorrido a nivel país de ‘Kanan’, una figura simbólica que representa al emblemático jaguar, y que continuará en las ciudades de Cancún, Monterrey y Guadalajara, estados que también son sedes mundialistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/greenpeace-alerta-derrame-sin-control-en-golfo-reporta-630-km-de-costa-afectada-FJ19676993

El objetivo, señalaron activistas, es “visibilizar la urgencia de proteger la Selva Maya, ecosistema clave frente a las amenazas ambientales que enfrenta”.

En el contexto del torneo de fútbol, que organizan México, Estados Unidos y Canadá y que iniciará en el estadio Azteca de la capital mexicana el 11 de junio, Greenpeace recordó que la crisis climática está trastocando la vida del planeta.

La ONG indicó que eventos climáticos y meteorológicos como las olas de calor y lluvias inusuales, son fenómenos meteorológicos extremos vinculados al calentamiento global que pueden cambiar la dinámica, las fechas o las sedes de este deporte.

Expusieron que por primera vez en la historia del torneo de fútbol, las autoridades mundialistas “implementarán pausas obligadas de hidratación en todos los partidos del Mundial 2026 y si seguimos permitiendo la devastación de ecosistemas claves para frenar el cambio climático como la Selva Maya, no solo cambiará el juego, también cambiará la vida”.

El recorrido de Kanan busca crear conciencia sobre los riesgos que enfrenta su hábitat y para ellos se trasladará a espacios públicos de varias ciudades para acercar a la ciudadanía a la importancia de conservar la Selva Maya, considerada uno de los pulmones más relevantes de la región y hogar del jaguar, especie clave para el equilibrio ecológico.

La ONG recordó que el jaguar, una especie en peligro de extinción, y su hábitat está siendo fragmentado por megaproyectos turísticos, expansión agroindustrial y una deforestación sumamente acelerada y sin precedentes en toda la península de Yucatán, sureste del país.

Tras su arranque en Ciudad de México, Kanan visitará las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y Cancún, Quintana Roo. El recorrido seguirá del 16 al 17 de mayo en Cancún, del 20 al 23 de junio en Guadalajara y cerrará en Monterrey del 28 al 29 de junio.

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