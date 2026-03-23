Greenpeace alerta derrame ‘sin control’ en Golfo; reporta 630 km de costa afectada

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/ 23 marzo 2026
    Greenpeace alerta derrame ‘sin control’ en Golfo; reporta 630 km de costa afectada
    Con versiones encontradas sobre el avance de limpieza y el origen del derrame, Greenpeace pidió medidas de emergencia y Sheinbaum anunció que la FGR investigará el caso. ESPECIAL

La mancha de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco escaló, mientras organizaciones acusan atención parcial

CDMX.- Greenpeace México denunció este lunes que el derrame de petróleo en el Golfo de México se ha convertido en un desastre “sin control” y reportó afectaciones en 630 kilómetros de línea de costa, extensión que ubicó como equivalente a la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo, uno de los ecosistemas marinos de mayor relevancia en el país.

La organización sostuvo que, a tres semanas de los primeros reportes en localidades del norte de Veracruz, como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, el hidrocarburo continúa arribando a playas y lagunas, con señalamientos de comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes sobre la persistencia de la contaminación.

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Greenpeace indicó que en la mayoría de los sitios no se ha realizado limpieza y que el chapopote sigue apareciendo en distintos puntos; además, señaló que los trabajos se han concentrado en playas y no se ha estimado el impacto en arrecifes.

En contraste, Pemex informó el 19 de marzo un avance general de 85% en las labores de limpieza y autoridades locales han señalado que las playas se encuentran limpias. Sin embargo, la organización y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México sostuvieron que la atención se ha limitado a una parte de los puntos reportados y que en días recientes volvió a arribar petróleo a sitios ya intervenidos.

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De acuerdo con los reportes citados por las organizaciones, el derrame impacta arrecifes de coral, manglares y lagunas, además de playas de anidación de tortugas marinas, con efectos en pesca artesanal, turismo y biodiversidad, mientras el número de sitios con presencia de hidrocarburo se ha contabilizado en decenas a lo largo del litoral.

Greenpeace pidió a las autoridades declarar una emergencia ambiental, activar planes de contingencia, reforzar el equipamiento de brigadas y establecer protocolos de manejo de residuos peligrosos, además de impulsar acciones de restauración con prioridad en zonas remotas y de anidación.

Hasta ahora, ni Pemex ni la Secretaría de Energía han identificado públicamente el origen del derrame, según lo expuesto por la organización. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que provenga de instalaciones de Pemex y atribuyó el incidente a un buque privado; además, informó que se solicitó la intervención de la Fiscalía para determinar responsabilidades

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