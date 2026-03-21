Lanza PAN convocatoria ciudadana; rechaza ‘corcholatas’

CDMX.- Jorge Romero, líder nacional del PAN, anunció esta tarde la apertura total de las candidaturas a los ciudadanos. En la Alameda del Sur, ante miles de simpatizantes, el dirigente opositor apuró a la gente a “lanzarse” en pos de una candidatura.

Rodeado por senadores, diputados y alcaldes, Romero dio a conocer el anuncio que, había prometido, sería el más importante de los últimos años en el seno del blanquiazul. “Aquí no vamos a inscribir a corcholatas. Decídete, anímate. El único requisito es que seas una persona honesta”, apremió.

De acuerdo con el panista, ya hay mas de 5 mil registrados. “Ofrecemos una apertura real, con un método real, no anunciamos candidaturas. No sólo es poesía política, esta es la ruta para el triunfo electoral de 2027, cuando les vamos a arrancar las mayorías ficticias de Morena”, prometió.

Por lo pronto, ofreció a la gente “reglas claras” para que consiga la candidatura: entrevistas, recolección de firmas y un periodo de presentación en foros, en un esquema “donde la competitividad será el factor real”.

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