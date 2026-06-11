Las protestas amenazan con interrumpir la ceremonia del Mundial en Ciudad de México

Por: Maria Abi-Habib, David Shortell and Cyntia Barrera Díaz Se espera que miles de manifestantes lleguen a Ciudad de México el jueves para trastocar la ceremonia de inauguración del Mundial. Han prometido bloquear el estadio donde se disputará el primer partido a menos de que el gobierno mexicano acceda a sus diversas exigencias. Sindicatos y otros grupos que representan a maestros, familias de víctimas de la violencia, jueces y otros sectores están aprovechando la atención mediática que el Mundial brindará a México para intentar obligar al gobierno a negociar. Exigen aumentos salariales para los docentes y más ayuda gubernamental para encontrar a personas que han sido secuestradas o que han desaparecido como consecuencia de la violencia del narcotráfico.

Las autoridades mexicanas han desplegado cientos de agentes antidisturbios por toda la ciudad para contener a los manifestantes y garantizar que los partidos se desarrollen sin incidentes, pero a los observadores les preocupa la posibilidad de que se produzcan actos violentos en un momento crucial para el país. Se espera que unos 5,5 millones de personas visiten México durante el torneo, el evento deportivo más visto a nivel mundial, que atrae a cientos de millones de espectadores. Para muchos mexicanos, la Copa Mundial es una oportunidad para demostrar al mundo que México es un país próspero y cosmopolita. Sin embargo, para los manifestantes, es una oportunidad para demostrar lo mucho que le queda aún por recorrer a México para garantizar la seguridad y la igualdad de los ciudadanos.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó calmar las preocupaciones durante su conferencia de prensa diaria. “Está todo bajo control”, dijo en respuesta a una pregunta sobre si la ceremonia de inauguración se vería alterada por las manifestaciones. Instó a los espectadores a llegar cuatro horas antes al partido del jueves para sortear las protestas. “Se va a llegar al estadio”, dijo. “Va a ser una muy buena inauguración, y también todo el ánimo a la selección”.

Sobre este tipo de eventos se cierne el recuerdo de una brutal represión de protestas masivas similares. Días antes de que Ciudad de México acogiera la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, soldados abrieron fuego contra un grupo de estudiantes que se manifestaban en el complejo de viviendas de Tlatelolco y mataron a una decena de personas. La semana pasada, Sheinbaum se refirió a la tragedia y también señaló a algunos manifestantes de intentar provocar al gobierno para que recurra a la violencia. “No vamos a caer en la provocación”, dijo. La presidenta ha calificado a los manifestantes como herramientas de la oposición política, que, dice, se empeñan en hacer quedar mal a su gobierno durante los partidos. El lunes, las autoridades incautaron 59 artefactos explosivos en un autobús que transportaba a manifestantes a Ciudad de México, según un comunicado del gobierno. El autobús formaba parte de una caravana que llevaba a los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 tras un enfrentamiento con la policía. La tragedia de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una de las más perdurables del país. Otros alumnos de esa institución también formaban parte de la caravana.

Isidoro Vicario Aguilar, un abogado que representa a los padres, negó que el grupo llevara explosivos e insistió en que estaban comprometidos con las manifestaciones pacíficas. Pero el miércoles hubo indicios de que las protestas estaban empañando la alegría que suele acompañar a la Copa Mundial, especialmente en los países anfitriones. Se suponía que el corazón de la capital mexicana, el Zócalo, acogería gran parte de las celebraciones del Mundial en la ciudad, pero el poderoso sindicato de maestros ha bloqueado gran parte de la zona, con la exigencia de aumentos salariales y mejores pensiones. Unos 3000 maestros han montado un campamento alrededor del Zócalo, una plaza gigante frente al palacio presidencial en el normalmente bullicioso Centro Histórico de la capital. El Mundial es una “ventana al mundo” para dar más visibilidad a las causas, dijo Pedro Hernández, líder de uno de los sindicatos de maestros más grandes de México. Hernández y otros líderes de la protesta insistieron en que no recurrirían a la violencia. “Nuestras únicas armas son las consignas, los libros, lonas”, dijo. “No venimos a agredir, son muchas organizaciones, muchas voces, todos los agravios”. Más allá de las manifestaciones, los críticos han dicho que el gobierno no ha actuado lo suficientemente rápido para preparar los partidos y ha perdido una oportunidad vital para unir a los mexicanos en torno a su bandera y fomentar la unidad nacional. El aeropuerto de la capital aún estaba en obras, mientras los trabajadores del gobierno se apresuraban a plantar flores por toda la ciudad y a terminar de pintar puentes. El partido gobernante de la presidenta forma parte de un movimiento populista de izquierda más amplio que suele criticar eventos como el Mundial por considerarlos un capricho de la élite, aunque todas las clases socioeconómicas lo disfruten. Anteriormente, Sheinbaum anunció que no asistiría a los partidos y le regaló su entrada a una joven indígena que no podía comprarla. Pero las protestas también pondrán los reflectores en los más desfavorecidos, quienes afirman que han sido abandonados por su gobierno a pesar de las promesas de ayudarlos. Con el objetivo de interrumpir la ceremonia de inauguración, las familias de los desaparecidos esperan recordar al mundo que más de 130 000 personas han desaparecido en México, la mayoría en las últimas dos décadas debido a la violencia de los cárteles. Dicen que el gobierno no ha cumplido sus promesas, ni en la investigación de los casos ni en la protección de las familias que son blanco de los cárteles por llamar la atención sobre la difícil situación de sus seres queridos.

“Lo hago por mi hija y los 6 000 desaparecidos en la ciudad y más de 130 000 desaparecidos en el país”, dijo Vanessa Gámez, quien protestó esta semana en las escaleras del Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más famosos de Ciudad de México, sosteniendo una foto de su hija, desaparecida hace casi un año. Gámez y otros 100 familiares tienen previsto reunirse el jueves en las entradas principales del estadio, con camisetas blancas y fotos de sus seres queridos desaparecidos. “Queremos aprovechar esta causa mundialista para llevar nuestra voz a todo el mundo”, dijo y agregó que quieren que las personas sepan que “los gobernantes no se preocupan por la seguridad y prefieren maquillar la ciudad para dar una imagen que no es”.