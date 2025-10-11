Laura Restrepo pide una nueva narrativa para hablar de las crisis de ecocidio y genocidio que enfrenta el mundo

México
/ 11 octubre 2025
    Laura Restrepo pide una nueva narrativa para hablar de las crisis de ecocidio y genocidio que enfrenta el mundo
    Laura Restrepo pide una nueva narrativa para hablar de las crisis de ecocidio y genocidio que enfrenta el mundo FOTO: Aracely Chantaka | Vanguardia

La colombiana dirigió el discurso inaugural de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025

La escritora colombiana Laura Restrepo lanzó un llamado a la creación de narrativa que aborde la crisis del mundo actual que enfrenta problemáticas como el genocidio y el ecocidio, durante el discurso que ofreció en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Monterrey.

La autora, ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2004, tuvo a cargo el discurso de inauguración de la fiesta literaria que arrancó este sábado en el Centro Internacional de Negocios de Monterrey (Cintermex) y se extiende hasta el próximo día 19.

TE PUEDE INTERESAR: Regresan palestinos a una ciudad en ruinas mientras las ONG buscan aumentar la ayuda y tropas de EU llegan a Israel

Mencionó que como la FIL Monterrey es un evento de libros, textos y letras en todas sus expresiones, vale la pena plantearse la pregunta que hace décadas hizo el filósofo Maurice Blanchot, sobre: ¿cómo narrar el desastre?, ante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahora se impone ese mismo cuestionamiento, pero ante la crisis que atraviesa el mundo en la actualidad.

¿Cómo ponerle palabras a esta era de megadesastres por la que atravesamos? Los invitó a conversar colectivamente sobre la urgencia de construir una nueva narrativa o un macro relato que hilvane palabras inéditas, esclarecedoras y liberadoras. Empecemos con lo imprescindible: mencionar la doble cara de la crisis actual: genocidio y ecocidio’, expuso.

Señaló que debemos afinar el oído para escuchar las señales que manda la naturaleza ante el colapso climático y también los anuncios que nos envía una nueva Guerra Mundialque se camufla, se aleja y se acerca’.

Destacó que en el genocidio por ahora detenido ha sido sometido el hermano pueblo de Gaza. Por su parte, sostuvo que el ecocidio avanza imparable destruyendo el mundo que habitamos.

Restrepo fungió como invitada de honor en la declaratoria inaugural debido a que Colombia funge este año como país invitado del evento literario que se ha consolidado en los últimos años como uno de los más importantes de México y América Latina.

En su edición número 33, la FIL Monterrey incluye un programa de 700 autores de 12 países distintos. Entre los invitados sobresalen los mexicanos: Brenda Navarro, Guillermo Arriaga, así como la española Míriam Reyes, la argentina Camila Fabbri y la rumana Tatiana Tibuleac.

TE PUEDE INTERESAR: Disfrutan de un viaje musical con Alex Syntek en su regreso a Saltillo con un concierto con causa

Entre los funcionarios en el presídium estuvieron: el gobernador de Nuevo León, Samuel García; Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, Carmen Junco, presidenta de la FIL Monterrey; el director de la misma Henoc de Santiago Dulché, así como el viceministro de las Artes y Economía Creativa, Fabián Sánchez Molina y el Embajador, Carlos Fernando García Manosalva, entre otros.

Temas


Discurso
feria del libro
libros

Localizaciones


Colombia
Monterrey
Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III